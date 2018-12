Fußball heute im TV: Serie A und Premier League live auf DAZN

Auch wenn es der zweite Weihnachtsfeiertag ist, finden heute zahlreiche Partien in der Serie A und der Premier League statt. Welche Spiele das sind und wann und wo ihr die Duelle im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Nicht nur auf der Insel strömen an Weihnachten die Fans mit Nikolausmütze in die Stadien. Ab diesem Jahr findet zum ersten Mal parallel zum Boxing Day in England der 18. Spieltag in der italienischen Serie A statt. Neben dem spannenden Titelkampf in der Premier League hält der heutige Mittwoch mit Inter Mailand gegen SSC Neapel noch ein weiteres Schmankerl bereit.

Premier League: Welche Spiele finden heute statt?

Am heutigen Mittwoch, den 26. Dezember, finden neun Partien in der Premier League statt.

Datum Begegnung Anpfiff Übertragung Mi. 26.12 FC Fulham - Wolverhampton 13.30 Uhr DAZN Mi. 26.12 Burnley - Everton 16 Uhr DAZN Mi. 26.12 Liverpool - Newcastle 16 Uhr DAZN Mi. 26.12 Crystal Palace - Cardiff City 16 Uhr DAZN

Mi. 26.12 Leicester - Manchester City 16 Uhr DAZN Mi. 26.12 Tottenham - Bournemouth 16 Uhr DAZN Mi. 26.12 Manchester United - Huddersfield 16 Uhr DAZN Mi. 26.12 Brighton - FC Arsenal 18.15 Uhr DAZN Mi. 26.12 Watford FC - Chelsea 20.30 Uhr DAZN



Serie A: Welche Spiele finden heute statt?

In der Serie A findet der komplette 18. Spieltag am heutigen Mittwoch statt.

Datum Begegnung Anpfiff Übertragung Mi. 26.12 Frosinone - AC Milan 12.30 Uhr DAZN Mi. 26.12 AC Florenz - Parma 15 Uhr DAZN Mi. 26.12 Cagliari - Genua 15 Uhr DAZN Mi. 26.12 Bolognia - Lazio Rom 15 Uhr DAZN

Mi. 26.12 Atalanta - Juventus 15 Uhr DAZN Mi. 26.12 Sampdoria - Chievo 15 Uhr DAZN Mi. 26.12 FC Turin - Empoli 18 Uhr DAZN Mi. 26.12 AS Roma - Sassuolo 18 Uhr DAZN Mi. 26.12 SPAL - Udinese 18 Uhr DAZN Mi. 26.12 Inter Mailand - SSC Neapel 20.30 Uhr DAZN

Premier League: Die Tabelle vor dem Spieltag

Der FC Liverpool konnte sich dank der überraschenden Pleite von Konkurrent Manchester City mit vier Punkten an der Tabellenspitze absetzen. Im Rennen und die Meisterschaft ist in der Premier League jedoch noch alles offen.

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1. FC Liverpool 18 39:7 32 48 2. Manchester City 18 50:13 37 44 3. Tottenham Hotspur 18 37:18 19 42 4. FC Chelsea 18 35:15 20 37 5. FC Arsenal 18 40:24 16 37 6. Manchester United 18 34:30 4 29 7. FC Watford 18 25:25 0 27 8. AFC Bournemouth 18 27:28 -1 26 9. Leicester City 18 22:21 1 25 10. Wolverhampton Wanderers 18 19:21 -2 25 11. FC Everton 18 26:28 -2 24 12. West Ham United 18 25:27 -2 24 13. Brighton & Hove Albion 18 20:26 -6 21 14. Crystal Palace 18 17:25 -8 18 15. Newcastle United 18 14:22 -8 17 16. FC Southampton 18 19:33 -14 15 17. Cardiff City 18 18:38 -20 14 18. FC Burnley 18 16:36 -20 12 19. Huddersfield Town 18 11:31 -20 10 20. FC Fulham 18 16:42 -26 10

Serie A: Die Tabelle vor dem Spieltag

Juventus Turin spielt mit Cristiano Ronaldo eine dominante Saison und führt mit 49 Zählern die Tabelle der Serie A an. Am heutigen Mittwoch kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem Zweitplatzierten SSC Neapel und direktem Verfolger Inter Mailand.