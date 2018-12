FIFA Klub-Weltmeisterschaft: Spielplan, Modus, Übertragung und Livestream

Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft stehen die Halbfinal-Partien an. Was ihr über dieses Turnier wissen müsst und wo ihr die WM im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Real Madrid konnte in den letzten beiden Jahren das Turnier für sich entscheiden. Nach ihrem dritten CL-Triumph in Folge ist der spanische Klub wieder Top-Favorit auf den Titel.

Wo und wann findet die Klub-WM statt?

Am 12. Dezember startete das Turnier. Am 22. Dezember findet das Finale statt. Wie 2017 findet die Klub-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Als Stadien dienen das Hazza Bin Zayed Stadium und das Zayed-Sports-City-Stadion.

Übertragung der Klub-WM im TV und Livestream

In Deutschland überträgt der Streamingdienst DAZN die Klub-WM live und exklusiv. Außerdem zeigt DAZN das Turnier in Österreich und der Schweiz co-exklusiv.

Klub-Weltmeisterschaft: Modus, Spielplan, Mannschaften

Die sechs Sieger der kontinentalen Meisterwettbewerbe auf Klubebene aus Europa, Asien, Afrika, Südamerika, Ozeanien und Nord- und Zentralamerika und der Meister des Gastgeberlandes nehmen am Turnier teil. Für das Halbfinale sind die Vereine aus Europa und Südamerika gesetzt.