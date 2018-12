UEFA Team des Jahres - Nominierung: Nominierte, Bundesliga-Spieler, Deutsche

Die UEFA hat die 50 Kandidaten für das Team des Jahres bekanntgegeben. Mit dabei sind lediglich zwei Bundesliga-Profis sowie insgesamt drei deutsche Nationalspieler. Die meisten Spieler kommen dagegen von Real Madrid.

Nur Robert Lewandowski und Joshua Kimmich vom FC Bayern München schafften es aus der Bundesliga auf die Auswahlliste. Darüber hinaus stehen auch die Deutschen Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona und Toni Kroos von Real Madrid zur Wahl.

UEFA Team des Jahres: Real Madrid dominiert - Toni Kroos dabei

Real Madrid stellt insgesamt gleich neun Nominierte. Neben Kroos schafften es auch Keylor Navas, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Luka Modric, Casemiro, Isco und Gareth Bale in die Auswahl.

Insgesamt 22 nominierte Profis spielen aktuell in der Primera Division, 14 in der Premier League, sieben in der Serie A sowie fünf in der Ligue 1. Die Bundesliga schneidet von den Top-5-Ligen somit deutlich am schlechtesten ab.

Die Wahl zum Team des Jahres wird seit dem Jahr 2001 durchgeführt. Dabei bestimmen die Fans per Internetwahl die Top 11. Im vergangenen Jahr beteiligten sich 8,8 Millionen Menschen.

UEFA Team des Jahres: Nominierte nach Liga