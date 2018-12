Copa Libertadores: Das Finale zwischen River Plate und Boca Juniors im Liveticker

Im Finale der Copa Libertadores stehen sich in diesem Jahr zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs River Plate und die Boca Juniors gegenüber (ab 20.30 Uhr live auf DAZN). Hier könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

River Plate gegen Boca Juniors im Liveticker

Vor Beginn: Rein sportlich ist die Ausgangslage jedoch wie folgt: Im Hinspiel gab Boca im heimischen Bombonera zweimal eine Führung aus der Hand. Weil das Rückspiel jedoch nun auf neutralem Boden stattfindet, ist das Hinspiel-Ergebnis hinfällig.

Vor Beginn: Obwohl sich Boca dazu bereit erklärte, das Rückspiel anzutreten, ist im Falle einer Niederlage heute im Rückspiel noch immer völlig offen, ob es nicht doch zu einer Entscheidung am Grünen Tisch kommt. Boca hat mittlerweile den CAS eingeschaltet und auf eine kampflose Wertung des Spiels zu ihren Gunsten geklagt.

Vor Beginn: "Sie haben uns die Copa gestohlen", titelte das Sport-Magazin Ole und schloss sich damit den drastischen Worten von Argentiniens Fußball-Legende Diego Maradona an. "Die CONMEBOL ist Abschaum", sagte der.

Vor Beginn: "Ein Superfinale der Schande!", titelte die Marca. "Das Bild des argentinischen Fußballs am Boden", schrieb die Mundo Deportivo. Boca-Präsident Daniel Angelici beantragte nach den skandalösen Vorfällen die Verlegung des Rückspiels und zusätzlich die Austragung auf neutralem Boden. Diesem Antrag entsprach der Verband CONMEBOL. Das Rückspiel wurde schließlich final auf den 9. Dezember terminiert. Als Austragungsort wurde Madrid gewählt.

Vor Beginn: Eigentlich sollte das Final-Rückspiel zwischen River und Boca bereits vor zwei Wochen am 24. November stattfinden. Allerdings wurde der Mannschaftsbus von Boca auf dem Weg zum River-Stadion von den Fans der Heimmannschaft angegriffen. Dabei wurden einige Spieler der Juniors verletzt und das Spiel nach einigem hin und her letztendlich zweimal abgesagt, denn auch am Folgetag wurde nicht gespielt.

Vor Beginn: Das Final-Rückspiel zwischen River Plate und Boca Juniors beginnt heute um 20.30 Uhr. Gespielt wird nicht wie ursprünglich angesetzt im Estadio Monumental, der Heimspielstätte von River Plate, sondern im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid.

Copa-Finale: Superclasico zwischen River und Boca im Livestream

Das Final-Rückspiel in der Copa Libertadores zwischen River und Boca wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen zeigt der Streamingdienst DAZN den Superclasico ab 20.30 Uhr live.

Neben dem Final-Rückspiel der Copa überträgt DAZN auch noch zahlreiche weitere Highlights aus der Welt des Sports.

Die Kosten für ein Abonnement belaufen sich auf 9,99 Euro im Monat, wobei der erste Monat kostenlos ist. Neben DAZN überträgt auch der Bezahlsender Sport 1+ das Spiel zwischen Boca und River.

Superclasico zwischen River und Boca: Wie aus Rivalen Todfeinde wurden

Wenn Boca Juniors auf River Plate trifft, geht es um mehr als nur um Fußball. Anlässlich des Final-Rückspiels in der Copa Libertadores und dem Skandal vor zwei Wochen blickt SPOX auf die Geschichte der größten Fußball-Rivalität der Welt.

Superclasico in Madrid: Warum sprechen Fans von der "Copa Conquistadores"?

Nachdem das Spiel im Zuge der skandalösen Vorfälle vor zwei Wochen von Buenos Aires nach Madrid verlegt wurde, machte sich für die Argentinier zunehmend ein Gefühl der Demütigung breit. Viele Fans schäumten angesichts der Entscheidung des Kontinentalverbandes CONMEBOL vor Wut und bezeichneten die Verlegung des Final-Rückspiels auf spanischen Boden als die Wiederkehr der spanischen Eroberer aus dem 16. Jahrhunder nach Südamerika.

"Es ist, als würde man uns verbieten, Tango zu tanzen", sagte beispielsweise Gustavo Alfaro vom argentinischen Erstligisten Huracan. "Sie haben uns die Copa gestohlen", titelte das Sport-Magazin Ole und schloss sich damit den drastischen Worten von Argentiniens Fußball-Legende Diego Maradona an. "Die CONMEBOL ist Abschaum", sagte dieser.