Ballon d'Or heute live im TV und Livestream verfolgen

Am heutigen Montagabend findet die Verleihung des Ballon d'Or in Paris statt. Was ihr alles zu diesem Preis wissen müsst und wo ihr die Verleihung verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der Ballon d'Or wird von der Zeitschrift France Football organisiert. Die Redaktion des Magazins stellt eine Shortlist mit 30 Kandidaten zusammen.

Ballon d'Or heute live im TV und Livestream

Die Verleihung zum goldenen Ball findet am heutigen Montag um 21 Uhr im Grand Palais in Paris statt. Die Veranstaltung wird von Sky Sport News HD übertragen. Dieser Sender gehört zwar zum Pay-TV-Sender Sky, kann aber auch im Free-TV verfolgt werden. Auch der Livestream ist kostenlos.

Wahlmodus des Ballon d'Or: Wer darf abstimmen?

Eine international Jury aus Fachjournalisten mit einem Vertreter pro Land darf abstimmen. Insgesamt 173 Journalisten wählen einen der 30 Spieler, die auf der Shortlist stehen, nach folgenden Kriterien aus:

Individuelle und kollektive Leistungen (Erfolgsbilanz) während des Jahres Individuelle Klasse des Spielers (Talent und Fairplay) Karriere des Spielers

Jeder Juror benennt jeweils fünf Spieler. Der Favorit erhält sechs Punkte. Die restlichen vier genannten Kicker bekommen vier, drei, zwei und einen Punkt.

Sollte Punktegleichstand herrschen, entscheidet die Anzahl der Nennungen an erster Stelle, dann an zweiter usw. Für den Fall, dass die Spieler dann immer noch gleichauf liegen sollten, gibt es eine extra Abstimmungsrunde.

Dieses Jahr wird zum ersten Mal der Ballon d'Or feminin für die beste Spielerin der Welt verliehen. Ebenfalls gibt es erstmals die Kopa-Trophäe, nach Real-Legende Raymond Kopa benannt, für den besten Kicker unter 21 Jahren.

Ballon d'Or: Diese 30 Spieler können gewählt werden

Nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft ist kein deutscher Profi unter den besten 30 Spielern vertreten. Zusätzlich spielt kein Kandidat in der Bundesliga.

Wer den Sprung in die Top 30 geschafft hat, erfahrt ihr hier.

Top 30 Shortlist für den Ballon d'Or: Blamage für Deutschland und die Bundesliga © getty 1/32 France Football vergibt am Montag in Paris den Ballon d'Or - nicht zu verwechseln mit dem "FIFA Ballon d'Or", den man von 2010 bis 2015 gemeinsam vergab. Jetzt gibt es wieder zwei Preisträger. Im Oktober wurde die Liste auf 30 Kandidaten reduziert. © getty 2/32 Gleich vorab: Profis aus Deutschland sucht man bei den noch verbleibenden Kandidaten vergeblich. Auch Toni Kroos schaffte es nicht unter die Top 30. Mehr noch: Nicht einmal ein einziger Bundesliga-Spieler hat es in die Auswahl geschafft. © getty 3/32 Sergio Agüero (30/Manchester City) © getty 4/32 Alisson Becker (26/FC Liverpool) © getty 5/32 Gareth Bale (29/Real Madrid) © getty 6/32 Karim Benzema (30/Real Madrid) © getty 7/32 Edinson Cavani (31/Paris Saint-Germain) © getty 8/32 Thibaut Courtois (26/Real Madrid) © getty 9/32 Kevin de Bruyne (27/Manchester City) © getty 10/32 Roberto Firmino (27/FC Liverpool) © getty 11/32 Diego Godin (32/Atletico Madrid) © getty 12/32 Antoine Griezmann (27/Atletico Madrid) © getty 13/32 Eden Hazard (27/FC Chelsea) © getty 14/32 Isco (26/Real Madrid) © getty 15/32 Harry Kane (25/Tottenham Hotspur) © getty 16/32 N'Golo Kante (27/FC Chelsea) © getty 17/32 Hugo Lloris (31/Tottenham Hotspur) © getty 18/32 Mario Mandzukic (32/Juventus Turin) © getty 19/32 Sadio Mane (26/FC Liverpool) © getty 20/32 Marcelo (30/Real Madrid) © getty 21/32 Kylian Mbappe (19/Paris Saint-Germain) © getty 22/32 Lionel Messi (31/FC Barcelona) - fünffacher Gewinner des Ballon d'Or (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) © getty 23/32 Luka Modric (33/Real Madrid) © getty 24/32 Neymar (26/Paris Saint-Germain) © getty 25/32 Jan Oblak (25/Atletico Madrid) © getty 26/32 Paul Pogba (25/Manchester United) © getty 27/32 Ivan Rakitic (30/FC Barcelona) © getty 28/32 Sergio Ramos (32/Real Madrid) © getty 29/32 Cristiano Ronaldo (33/Juventus Turin) - fünffacher Gewinner des Ballon d'Or (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) © getty 30/32 Mohamed Salah (26/FC Liverpool) © getty 31/32 Luis Suarez (31/FC Barcelona) © getty 32/32 Raphael Varane (25/Real Madrid)

Ballon d'Or: Die letzten Gewinner heißen nur Messi oder Ronaldo