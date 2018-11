Per Mertesacker: Arsene Wenger ist für jeden Topklub geeignet

Per Mertesacker hält seinen Ex-Coach Arsene Wenger für einen geeigneten Kandidaten für den FC Bayern – und für jeden anderen Topklub.

"Grundsätzlich muss erstmal Niko Kovac entlassen werden. Ich wünsche ihm alles Gute für die nächste Zeit. Denn es ist auch wichtig, dass man auch so eine Phase mal durchsteht, besonders bei den Bayern, sagte Mertesacker DAZN und SPOX.

Mertesacker: Wenger ein Trainer mit ganz besonderer Persönlichkeit

Für den Fall, dass die Münchner sich allerdings von Kovac trennen würden, spräche aus Sicht des Ex-Nationalspielers nichts gegen eine Verpflichtung seines langjährigen Coachs beim FC Arsenal: "Arsene Wenger ist ein Trainer mit einer ganz besonderen Persönlichkeit. Er bringt eine Erfahrung mit, die nicht so viele haben. So einen Typen, mit seiner Ruhe und seiner Abgeklärtheit kann man sich bei jedem Top-Klub vorstellen.“

Zudem bestätigte Mertesacker, dass der 69-Jährige die rasche Rückkehr in den Job plant. "Ich mag Arsene Wenger sehr und freue mich für ihn, dass über ihn wieder gesprochen wird. Er ist ein Trainer durch und durch. Er hat mir persönlich gesagt, dass er im Januar wieder starten möchte, das wäre jetzt ein bisschen früher...“

Salihamidzic: Nie Kontakt mit Bayern

Der Vertrag des gebürtigen Elsässers, der fließend deutsch spricht, war im vergangenen Sommer von Arsenal nach 22 Jahren nicht mehr verlängert worden. DAZN-Experte Mertesacker spielte ab 2011 unter Wenger in London und ist nach dem Ende seiner Karriere Leiter der Arsenal-Nachwuchsakademie.

Bei Bayern sitzt Kovac nach dem klaren 5:1 in der Champions League gegen Benfica Lissabon wieder fester im Sattel. Zudem erklärte Sportdirektor Hasan Salihamidzic, dass der Verein nie Kontakt zu Wenger gehabt habe. Allerdings weilte dessen Berater Alexander Wacker am Samstag beim 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf in der Allianz Arena – ist aber seit Jahrzehnten auch Vereinsmitglied.