Bernabeu-Stadion wohl Favorit auf die Austragung des Superclasicos

Auf der Suche nach einem neuen Austragungsort für das Final-Rückspiel der Copa Libertadores zwischen River Plate und den Boca Juniors soll das Estadio Santiago Bernabeu von Real Madrid nun der Favorit sein.

Wie der spanische Fernsehsender Jugones La Sexta berichtet, hat die FIFA am Donnerstagvormittag den spanischen Verband um Hilfe gebeten, da der südamerikanische Verband CONMEBOL bisher keine Lösung präsentieren konnte. Demnach würden alle drei Parteien einer Austragung im Stadion von Real Madrid zustimmen.

Auch die Königlichen sollen eine Austragung des Spiels in ihrer Heimstätte erlaubt haben, da die Mannschaft am 9. Dezember ein Auswärtsspiel in Huesca bestreitet. Das Finalspiel zwischen River Plate und den Boca Juniors soll an dem entsprechenden Wochenende stattfinden (8. oder 9. Dezember).

Wegen Attacke: Superclasico im Ausland

Ursprünglich sollte die Partie am Samstag, den 24. November im Stadion von River Plate gespielt werden. Das Spiel wurde mehrmals verschoben, nachdem eine Gruppe von River-Fans den Bus der Gastmannschaft mit Steinen attackiert und Spieler verletzt hatte. Am Dienstag legte der Verband schließlich fest, dass die Partie nicht in Argentinien stattfinden soll. Die Boca Juniors strebten danach einen Sieg am grünen Tisch an.

Neben Madrid wurden auch Genua, Asuncion, Doha oder Miami als mögliche Austragungsorte gehandelt.

Supercopa Boca vs. River Plate: Die Geschichte der größten Fußball-Rivalität der Welt © getty 1/29 Wenn die Boca Juniors auf River Plate treffen, geht es um mehr als nur um Fußball. Anlässlich des Copa-Libertadores-Finals blickt SPOX zurück auf die Geschichte der größten Fußball-Rivalität der Welt. © getty 2/29 Eines vorneweg: Der Superclasico ist nicht nur ein reines Stadtderby. Rund 70 Prozent der argentinischen Bevölkerung bekennen sich nämlich zu einem der beiden Traditionsklubs. Somit hat die Partie im ganzen Land einen unglaublich hohen Stellenwert. © getty 3/29 2018 kommt es erstmals im Finale der Copa Libertadores zum Derby. Vor dem Rückspiel attackierte eine Gruppe von River-Fans den Bus der Gastmannschaft trotz großen Polizeischutzes mit Steinen - mehrere Scheiben zerbrachen. © getty 4/29 Berichten lokaler Medien zufolge soll beim Versuch der Polizei, die Lage unter Kontrolle zu bringen, Tränengas in den Bus gelangt sein. Bocas Generalsekretär Christian Gribauldo sagte, dass einige Spieler bei dem Angriff Schnittwunden erlitten hätten. © getty 5/29 Es sollte bei weitem nicht der einzige Zwischenfall bleiben: unzählige Fans versuchten ohne Tickets ins Stadion zu kommen, anderen mit Tickets wurde deswegen der Eintritt verwehrt. © getty 6/29 Vor dem Stadion herrscht eine gewaltige Polizeipräsenz. © getty 7/29 Die Partie wird letztlich nach langem Hin- und Her doch auf den nächsten Tag verschoben. © getty 8/29 Zur Geschichte der Rivalität: Beide Klubs wurden im Hafenviertel La Boca gegründet. River 1901, Boca 1905. Die Boca-Gründer waren vor allem in einfachen Jobs beschäftigt, wogegen River Plate die reichen Einheimischen unterstützten. © getty 9/29 1907 kam es zum ersten Entscheidungsspiel. Damals ging es um die Klubfarben, denn beide beanspruchten Rot und Weiß für sich. Die "Millonarios", wie River Plate auch genannt wird, gewannen und die Juniors mussten sich neu erfinden. © getty 10/29 Die Legende besagt, dass sich Bocas Verantwortliche daraufhin am Hafen trafen und beschlossen, die Farben des nächsten einlaufenden Schiffes zu übernehmen. Das war ein schwedisches, und fortan spielte Boca in den Farben Schwedens - blau und gelb. © getty 11/29 In den 20er-Jahren lud sich die Rivalität endgültig sozial auf. Grund dafür war der Umzug River Plates vom Hafen ins noble Viertel Nunez. Dort entstand 1938 auch das legendäre Estadio Monumental, die Heimspielstätte der Millonarios. © getty 12/29 Die traditionell heißblütigen argentinischen Fans verehren ihre Klublegenden wie Götter. Enzo Francescoli schwang sich als Uruguayer in den 80er Jahren sowie nach seiner Rückkehr 1994 durch seine Tore zu einer ebensolchen auf. © getty 13/29 Auf Seiten der Bocas gilt Diego Armando Maradona als Vereinsikone. Dem "Goldjungen" ist sogar ein ganzer Saal im Vereinsmuseum gewidmet. Maradona bewies mehrmals seine Treue zu Boca und wurde trotz lukrativer Transferangebote des Erzrivalen nie schwach. © getty 14/29 Es sind jedoch zumeist die Geschehnisse neben den Platz, die die Schlagzeilen bestimmen. Immer wieder kommt es zu Gewalttaten zwischen den verfeindeten Fanlagern. © getty 15/29 Die größte Tragödie ereignete sich im Jahr 1968. Boca-Anhänger warfen brennende Zeitungen in einen Fanblock von River Plate, wodurch eine Massenpanik ausgelöst wurde. Dabei starben insgesamt 74 Menschen und über 150 wurden verletzt. © getty 16/29 Im April 1994 erhielt die Gewalt rund um den Superclasico eine neue Dimension. River Plate gewann das Duell mit 2:0, was Miguel Barrita, Anführer der Boca-Hooligans, in Rage brachte... © getty 17/29 Barrita soll nach dem Spiel einen Doppelmord an 2 River-Fans in Auftrag gegeben haben. "Empatamos (wir haben ausgeglichen)", kommentierte ein vermummter Boca-Fan im TV die grausame Tat. Seitdem prangt der Schriftzug immer wieder an Mauern in der Stadt. © getty 18/29 1996 starben zwei weitere Fans, wieder soll Barrita der Strippenzieher gewesen sein. Ein Jahr später eskalierte der Fußballkrieg erneut, als River-Fans Boca-Fahnen stahlen und die Bestohlenen brutale Vergeltungsaktionen folgen ließen. © getty 19/29 2007 war der Aufschrei groß, als ein 14-Jähriger nach Ausschreitungen ums Leben gekommen war. Daraufhin wurde ein Waffenstillstand per symbolischen Handschlag im Stadion vereinbart, der jedoch nicht von langer Dauer war. © getty 20/29 Die Konsequenz auf die nicht endenden Gewaltexzesse folgte 2013: Seitdem sind beim Duell der ewigen Stadtrivalen keine Gästefans mehr zugelassen. Dennoch stand das Spiel aufgrund Fehlverhaltens der Fans immer wieder im Mittelpunkt. © getty 21/29 Am 14. Mai 2015 trafen sich River Plate und die Boca Juniors zum Achtelfinal-Rückspiel in der Copa Libertadores. River reiste mit einem 1:0-Hinspielsieg ins Bombonera. © getty 22/29 Was zunächst noch farbenfroh und stimmungsvoll begann, sollte später in einem der größten Skandale der in der Geschichte des südamerikanischen Äquivalents zur europäischen Champions League enden. © getty 23/29 Beim Stand von 0:0 zur Pause attackierten Boca-Fans einige Gästespieler mit Tränengas. Es folgte der Spielabbruch und das Achtelfinale wurde mit 3:0 für River gewertet. © getty 24/29 Mit Polizei-Eskorte mussten die River-Spieler nach dem Spielabbruch in die Katakomben geleitet werden. © getty 25/29 "Das ist mehr wie ein Krieg als wie ein Fußballspiel“, klagte Mittelfeldspieler Leonardo Panzio (l.) nach dem Spiel. © getty 26/29 Im November 2018 kam es zum ersten Aufeinandertreffen des ewigen Hass-Duells im Finale der Copa Libertadores. Das Hinspiel stieg im legendären Bombonera. © getty 27/29 Im Hinspiel des diesjährigen "Superclasicos" dominerten die Farben blau und gelb: Die Boca Juniors hatten Heimrecht. Trotz zweimaligen Rückstands erkämpfte sich River Plate nach einer Energieleistung ein 2:2 und hat damit die besseren Karten im Rückspiel. © getty 28/29 Eine zweimalige Führung reichte den Gastgebern nicht, sich eine bessere Ausgangsposition für das Rückspiel (Sa., 21 Uhr LIVE auf DAZN) zu verschaffen. Ramon Abila (34.) und Dario Benedetto (45.) erzielten vor 50.000 Zuschauern die Treffer für die Juniors. © getty 29/29 Nach einer Energieleistung darf River Plate auf den vierten Copa-Libertadores-Triumph hoffen. River Plate geht mit einer guten Ausgangsposition ins Rückspiel am Samstag, 24. November, im heimischen Estadio Monumental.

Die letzten Sieger der Copa Liberdatores