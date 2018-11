Bericht: Ex-Wolfsburger Schmidt als neuer Benfica-Coach im Gespräch

Der ehemalige Mainzer und Wolfsburger Bundesliga-Coach Martin Schmidt (51) wird laut der Zeitung Record als neuer Trainer des portugiesischen Rekordmeisters Benfica Lissabon gehandelt.

Noch-Trainer Rui Vitoria steht beim Traditionsklub nach der 1:5-Pleite am vergangenen Dienstag in der Champions League bei Bayern München in der Kritik.

Im Februar dieses Jahres war es zum Abschied des Schweizers Schmidt beim VfL Wolfsburg gekommen. Er selbst unterrichtete den Klub von seinem Rücktritt.

Schmidt wollte den Wölfen so ermöglichen, "die aktuelle sportliche Situation durch neue Impulse von der Trainerbank zu verbessern und den immer weiter ansteigenden öffentlichen Druck - auch gerade gegenüber seiner Person - vom Verein zu nehmen", hieß es damals in der offiziellen Pressemitteilung des VfL.