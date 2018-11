UEFA Nations League: Türkei gegen Schweden heute live im Livestream,TV und Liveticker

Die Türkei trifft am heutigen Samstag in der UEFA Nations League auf Schweden. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel im Livestream, TV und Liveticker verfolgen könnt.

Die Türkei und Schweden können beide nicht mehr auf Platz eins der Tabelle rücken. Die Türken stehen nach drei Spielen mit drei Punkten auf dem zweiten Platz. Um die Schweden steht es mit nur einem Punkt aus zwei Spielen noch schlechter. Bei einem Sieg der Schweden würde die Türkei also absteigen.

UEFA Nations League: Wo und wann ist die Partie zwischen der Türkei und Schweden?

Die Türkei empfängt Schweden am heutigen Samstag um 20.45 Uhr. Gespielt wird in der Konya-Büyüksehir-Torku-Arena in Selcuklu in der Provinz Konya.

Türkei gegen Schweden heute live im Livestream, TV und Liveticker

Die Partie wird heute nicht im Free-TV gezeigt. DAZN hat sich in Deutschland mit Ausnahme der Spiele des DFB-Teams alle Übertragungsrechte der Nations-League gesichert und überträgt somit auch das Spiel zwischen Türkei und Schweden exklusiv und in voller Länge.

Der Streamingdienst DAZN überträgt neben der Nations League auch Begegnungen der Champions League, Europa League, Primera Division, Premier League, Ligue 1 und Serie A. Highlights aus der Bundesliga gibt es bereits 40 Minuten nach Spielende Nach einem kostenlosen Probemonat betragen die Kosten für ein DAZN-Abonnement 9,99 Euro monatlich.

Falls ihr die Partie Türkei gegen Schweden nicht live sehen könnt, hält der SPOX-Liveticker euch stehts auf dem Laufenden.

Türkei gegen Schweden: Fakten zum Hinspiel

Im Hinspiel gewann die Türkei mit 3:2 in Schweden

Für die Türkei trafen zweimal Emre Akbaba und Calhanoglu

Die Schweden waren durch Thelin und Claesson 2:0 in Führung

Akbabas Treffer waren beide kurz vor Schluss (88. und 90.+2.)

UEFA Nations League, Gruppe B2 mit Türkei, Schweden und Russland