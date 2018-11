UEFA Nations League: Spielplan, Tabellen, Termine

In der UEFA Nations League stehen in der Gruppenphase noch zwei Spieltage vor der Tür. Wer gewinnt die Gruppen, wer steigt auf oder ab und wo gibt es das Ganze live zu sehen? SPOX gibt einen Überblick über die finale Phase des Nationen-Turniers und blickt voraus auf den weiteren Verlauf.

Die Gruppenphase der Nations League neigt sich dem Ende entgegen. In den kommenden Tagen stehen die Spieltage 5 und 6 an, an denen noch in zahlreichen Gruppen über die Plätze sowie Auf- und Abstiege entschieden werden.

UEFA Nations League: Spielplan - der 5. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Begegnung Gruppe Donnerstag, 15. November 20.45 Uhr Belgien - Island A2 Donnerstag, 15. November 20.45 Uhr Kroatien - Spanien A4 Donnerstag, 15. November 20.45 Uhr Österreich - Bosnien-Herzegowina B3 Donnerstag, 15. November 20.45 Uhr Ungarn - Estland C2 Donnerstag, 15. November 20.45 Uhr Griechenland - Finnland C2 Donnerstag, 15. November 16 Uhr Kasachstan - Lettland D1 Donnerstag, 15. November 20.45 Uhr Andorra - Georgien D1 Donnerstag, 15. November 20.45 Uhr Luxemburg - Weißrussland D2 Donnerstag, 15. November 20.45 Uhr San Marino - Moldawien D2 Freitag, 16. November 20.45 Uhr Niederlande - Frankreich A1 Freitag, 16. November 20.45 Uhr Slowakei - Ukraine B1 Freitag, 16. November 20.45 Uhr Wales - Dänemark B4 Freitag, 16. November 20.45 Uhr Zypern - Bulgarien C3 Freitag, 16. November 20.45 Uhr Slowenien - Norwegen C3 Freitag, 16. November 20.45 Uhr Gibraltar - Armenien D4 Freitag, 16. November 20.45 Uhr Liechtenstein - Mazedonien D4 Samstag, 17. November 20.45 Uhr Italien - Portugal A3 Samstag, 17. November 18 Uhr Türkei - Schweden B2 Samstag, 17. November 15 Uhr Serbien - Montenegro C4 Samstag, 17. November 20.45 Uhr Albanian - Schottland C1 Samstag, 17. November 20.45 Uhr Rumänien - Litauen C4 Samstag, 17. November 18 Uhr Aserbaidschan - Färöer D3 Samstag, 17. November 18 Uhr Malta - Kosovo D3

Alle Spiele der UEFA Nations League seht Ihr wie gehabt live auf DAZN, ausgewählte Partien gibt es dabei sogar in der GoalZone, der Konferenzschaltung von DAZN. Von den Live-Übertragungen ausgenommen sind jedoch die Spiele von Deutschland, Österreich und der Schweiz in den jeweiligen Ländern. Diese gibt es dann immer im Anschluss on demand!

UEFA Nations League: Der 6. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Begegnung Gruppe Sonntag, 18. November 15 Uhr England - Kroatien A4 Sonntag, 18. November 20.45 Uhr Schweiz - Spanien A2 Sonntag, 18. November 18 Uhr Nordirland - Österreich B3 Sonntag, 18. November 20.45 Uhr Ungarn - Finnland C2 Sonntag, 18. November 20.45 Uhr Griechenland - Estland C2 Sonntag, 18. November 18 Uhr San Marino - Weißrussland D2 Sonntag, 18. November 18 Uhr Moldawien - Luxemburg D2 Montag, 19. November 20.45 Uhr Deutschland - Niederlande A1 Montag, 19. November 20.45 Uhr Tschechische Republik - Slowakei B1 Montag, 19. November 20.45 Uhr Dänemark - Irland B1 Montag, 19. November 20.45 Uhr Zypern - Norwegen C3 Montag, 19. November 20.45 Uhr Bulgarien - Slowakei C3 Montag, 19. November 18 Uhr Georgien - Kasachstan D1 Montag, 19. November 18 Uhr Andorra - Lettland D1 Montag, 19. November 20.45 Uhr Mazedonien - Gibraltar D4 Montag, 19. November 20.45 Uhr Liechtenstein - Armenien D4 Dienstag, 20. November 20.45 Uhr Portugal - Polen A3 Dienstag, 20. November 20.45 Uhr Schweden - Russland B2 Dienstag, 20. November 20.45 Uhr Schottland - Israel C1 Dienstag, 20. November 20.45 Uhr Serbien - Litauen C4 Dienstag, 20. November 20.45 Uhr Montenegro - Rumänien C4 Dienstag, 20. November 20.45 Uhr Malta - Färöer D3 Dienstag, 20. November 20.45 Uhr Kosovo - Aserbaidschan D3

Wie ist der Modus der Nations League?

Es nehmen 55 UEFA-Mitgliedsverbände am Turnier teil. Die Mannschaften werden gemäß dem UEFA-Koeffizienten in vier Ligen (A, B, C, D) aufgeteilt, Stichtag dafür war der 11. Oktober 2017, das Ende der europäischen Qualifikation für die WM 2018.

Innerhalb der Ligen spielen allerdings nicht alle Mannschaften gegeneinander, sondern werden in Gruppen aufgeteilt: Liga A und B mit jeweils zwölf Teams in vier Dreiergruppen, Liga C mit 15 Teams in eine Dreier- und drei Vierergruppen und Liga D in vier Vierergruppen.

Die Tabellen der Nations League Liga A nach 4 Spieltagen

Gruppe 1

Team Spiele Torverhältnis Punkte Frankreich 3 +2 7 Niederlande 2 +2 3 Deutschland 3 -4 1

Gruppe 2

Team Spiele Torverhältnis Punkte Belgien 2 +4 6 Schweiz 3 +6 6 Island 3 -10 0

Gruppe 3

Team Spiele Torverhältnis Punkte Portugal 2 +2 6 Italien 3 0 4 Polen 3 -2 1

Gruppe 4

Team Spiele Torverhältnis Punkte Spanien 3 +4 6 England 3 0 4 Kroatien 2 -6 1

Die Tabellen der Nations League Liga B nach 4 Spieltagen

Gruppe 1

Team Spiele Torverhältnis Punkte Ukraine 3 +3 9 Tschechische Republik 3 -1 3 Slowakei 2 -2 0

Gruppe 2

Team Spiele Torverhältnis Punkte Russland 3 +3 7 Türkei 3 -2 3 Schweden 2 -1 1

Gruppe 3

Team Spiele Torverhältnis Punkte Bosnien-Herzegowina 3 +4 9 Österreich 2 0 3 Nordirland 3 -4 0

Gruppe 4

Team Spiele Torverhältnis Punkte Wales 3 +2 6 Dänemark 2 +2 4 Irland 3 -4 1

Die Tabellen der Nations League Liga C nach 4 Spieltagen

Gruppe 1

Team Spiele Torverhältnis Punkte Israel 3 +2 6 Schottland 2 +1 3 Albanien 3 -3 3

Gruppe 2

Team Spiele Torverhältnis Punkte Finnland 4 +5 12 Griechenland 4 -1 6 Ungarn 4 -1 4 Estland 4 -3 1

Gruppe 3

Team Spiele Torverhältnis Punkte Norwegen 4 +3 9 Bulgarien 4 +2 9 Zypern 4 -2 4 Slowakei 4 -3 1

Gruppe 4

Team Spiele Torverhältnis Punkte Serbien 4 +3 8 Montenegro 4 +3 7 Rumänien 4 -1 6 Litauen 4 -7 0

Die Tabellen der Nations League Liga D nach 4 Spieltagen

Gruppe 1

Team Spiele Torverhältnis Punkte Georgien 4 +9 12 Kasachstan 4 +2 5 Lettland 4 -4 2 Andorra 4 -7 2

Gruppe 2

Team Spiele Torverhältnis Punkte Luxemburg 4 +9 9 Weißrussland 4 +6 8 Moldawien 4 -2 5 San Marino 4 -13 0

Gruppe 3

Team Spiele Torverhältnis Punkte Kosovo 4 +4 8 Aserbaidschan 4 +3 6 Färöer 4 -3 4 Malta 4 -4 2

Gruppe 4

Team Spiele Torverhältnis Punkte Mazedonien 4 +3 9 Gibraltar 4 -2 6 Armenien 4 2 6 Liechtenstein 4 -3 3

UEFA Nations League: K.o.-Phase

Nach Vollendung der Gruppenphase wird am 3. Dezember in Dublin das Halbfinale unter den vier Gruppensiegern der Liga A ausgelost. Gastgeber der Halbfinals, des Spiels um Platz 3 und des Finales am 9. Juni ist der Sieger der Gruppe A3 (Italien, Portugal oder Polen). Bei der Halbfinal-Auslosung wiederum gibt es keine Setzlisten, sodass alle Szenarien möglich sind.