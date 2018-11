UEFA Nations League: Serbien gegen Montenegro heute live im TV, Livestream, Liveticker

Serbien empfängt am heutigen Samstag in der UEFA Nations League auf Montenegro. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das Aufeinandertreffen der beiden bestplatzierten Teams in Gruppe C4 ist auch aus politischer Sicht interessant. Bis zum Jahr 2006 bildeten die beiden Nationen den Staatenbund Serbien und Montenegro, bevor Montenegro seine Unabhängigkeit erklärte.

Nations League: Wo und wann spielt Serbien gegen Montenegro?

Serbien empfängt den Nachbarn aus Montenegro am heutigen Samstag im Rajko-Mitic-Stadion, dem Stadion von Roter Stern, auch bekannt als Marakana, in Belgrad. Anpfiff ist bereits um 15 Uhr.

Serbien gegen Montenegro heute live im TV, Livestream, Liveticker

Wer das Nachbarschaftsduell heute live sehen will, muss auf ein kostenpflichtiges Angebot zurückgreifen. DAZN hat sich in Deutschland mit Ausnahme der DFB-Spiele die Live-Übertragungsrechte aller Nations-League-Partien gesichert und überträgt somit auch das Spiel zwischen Serbien und Montenegro exklusiv und in voller Länge.

Alle, die das Spiel zwischen Serbien und Montenegro nicht live sehen können, bleiben beim SPOX-Liveticker stets über das aktuelle Spielgeschehen informiert.

Serbien gegen Montenegro: Fakten zum Spiel

Das Hinspiel am 11. Oktober war das erste Aufeinandertreffen zwischen Montenegro und Serbien auf dem Rasen.

Aleksandar Mitrovic gelang beim 2:0-Sieg der Serben ein Doppelpack.

Bei einer Niederlage kann Montenegro den Aufstieg in Gruppe B nicht mehr schaffen.

UEFA Nations League, Gruppe B1 mit Serbien und Montenegro