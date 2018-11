UEFA Nations League: Niederlande gegen Frankreich heute live im TV, Livestream, Liveticker

Die Niederlande kann mit einem Sieg am heutigen Freitag gegen Frankreich den Abstieg der deutschen Nationalmannschaft aus der höchsten Nations-League-Spielklasse perfekt machen. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die DFB-Elf hat im letzten Gruppenspiel im direkten Aufeinandertreffen mit Oranje nur dann eine Chance auf den Klassenerhalt, wenn die Niederlande heute unentschieden spielt oder verliert.

Nations League: Wo und wann spielt die Niederlande gegen Frankreich?

Die Niederlande empfängt die Equipe Tricolore am heutigen Freitag um 20.45 Uhr. Austragungsort ist das Stadion De Kuip in Rotterdam.

Niederlande gegen Frankreich heute live im TV, Livestream, Liveticker

Nur DAZN-Abonnenten können heute live mitverfolgen, ob die deutsche Nationalmannschaft den Abstieg noch verhindern kann.

Der Streamingdienst überträgt in Deutschland, der Schweiz und Österreich alle Spiele der Nations League exklusiv und in voller Länge, in denen das jeweilige Heimatland nicht direkt beteiligt ist.

Neben den Partien der UEFA Nations League zeigt DAZN auch Begegnungen der Champions League, Europa League, Premier League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A. Aus der Bundesliga stehen darüber hinaus bereits 40 Minuten nach Abpfiff der entsprechenden Partie die Highlights zur Verfügung. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat, zuvor könnt ihr euch einen kostenlosen Probemonat sichern.

Wer das Spiel zwischen den Niederlanden und Frankreich nicht live sehen kann, bleibt beim SPOX-Liveticker immer auf dem Laufenden.

Niederlande gegen Frankreich: Fakten zum Spiel

Die beiden Teams trafen bereits 27 Mal aufeinander: Die Equipe Tricolore siegte in 14 Spielen, die Niederlande gewann zehn Mal.

Frankreich gewann die letzten fünf Aufeinandertreffen. Der letzte Sieg für Oranje war bei der EM 2008.

Frankreich siegte im Hinspiel vor heimischer Kulisse mit 2:1 durch Tore von Grioud und Mbappe.

UEFA Nations League, Gruppe A1 mit Deutschland, Niederlande, Frankreich

Aufgrund der Tabellensituation kann Deutschland nur die Klasse halten, wenn...

... die Niederlande gegen Frankreich verliert und Deutschland am Montag das Spiel gegen Oranje gewinnt.

... die Niederlande gegen Frankreich unentschieden spielt und Deutschland Oranje am Montag mit mehr als drei Toren Unterschied schlägt.