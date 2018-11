UEFA Nations League: Dänemark gegen Irland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag Abend treffen Dänemark und Irland in der UEFA Nations League aufeinander. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.



Dänemark ist bereits sicherer Gruppenerster und wird in die League A aufsteigen. Irland steigt im Gegensatz in League C ab. Die Dänen sind noch ungeschlagen in der Nations League, während die Iren mit einem versöhnlichen Abschluss ins neue Jahr rutschen wollen.

UEFA Nations League: Wann und wo ist die Partie zwischen Dänemark und Irland?

Dänemark empfängt Irland am heutigen Montag Abend um 20:45 Uhr. Austragungsort ist der Ceres Park in der zweitgrößten dänischen Stadt Aarhus.

Dänemark gegen Irland heute live im TV, Livestream, TV und Liveticker

Das Spiel wird heute nicht im Free-TV gezeigt. DAZN hat sich in Deutschland mit Ausnahme der Spiele des DFB-Teams alle Übertragungsrechte der Nations-League gesichert und überträgt somit auch das Spiel zwischen Dänemark und Irland exklusiv und in voller Länge.

Der Streamindienst überträgt neben der Nations League auch Begegnungen der Champions League, Europa League, Primeier League, Primera Divison, Ligue 1 und Serie A. Unter anderem gibt es auch noch US-Sport und Boxen im Angebot. Nach einem kostenlosen Probemonat betragen die Kosten für ein DAZN-Abonnement 9,99 Euro monatlich.

Falls ihr die Partie Dänemark gegen Irland nicht live sehen könnt, hält der SPOX-Liveticker euch stehts auf dem Laufenden.

Irland zu Gast in Dänemark: Fakten zum Spiel

Das Hinspiel endete 0:0

Irland Spielte am Donnerstag 0:0 gegen Nordirland

Dänemark gewann am Freitag 1:2 in Wales

UEFA Nations League, Gruppe B4 mit Dänemark, Irland und Wales