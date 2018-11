UEFA Nations League heute live: Die Montagsspiele im TV, Livestream und Liveticker

In der UEFA Nations League finden am heutigen Montag neun Spiele statt. Hier gibt es alle Informationen zu den Spielen und der Übertragung im TV und als Livestream.



Heute bestreite das DFB-Team sein letzte Spiel in dieser Nations League. Durch den Sieg der Niederlande über Frankreich ist Deutschland abgestiegen. Dennoch will die Nationalmannschaft einen versöhnlichen Abschluss im letzten Spiel des Jahres.

UEFA Nations League heute live: Die Montagsspiele im Überblick

Die Partien am heutigen Montag finden zwei Spiele um 18:00 Uhr und sieben Spiele um 20:45 Uhr statt. Folgende Teams stehen sich gegenüber:

Liga A: Deutschland - Niederlande

Deutschland - Niederlande Liga B: Tschechien - Slowakei / Dänemark - Irland

Tschechien - Slowakei / Dänemark - Irland Liga C: Zypern - Norwegen / Bulgarien - Slowenien

Zypern - Norwegen / Bulgarien - Slowenien Liga D: Andorra - Lettland / Georgien - Kasachstan / Liechtenstein - Armenien / Mazedonien - Gibraltar

UEFA Nations League: Die Montagsspiele heute im Livestream und TV

Mit Ausnahme der Spiele des jeweiligen Übertragungslandes hat sich DAZN die Rechte an allen Partien der UEFA Nations League exklusiv gesichert. Das heißt in Deutschland werden keine Partien des DFB-Teams gezeigt, beziehungsweise in Österreich und der Schweiz die jeweiligen Parteien der Heimmannschaft auch nicht.

Der Streamingdienst bietet also die einzige Möglichkeit, die Spiele des Wettbewerbs in voller Länge zu sehen. DAZN zeigt neben den Begegnungen der Nations League auch Partien der Champions League, Europa League, Premier League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division. Zusätzlich sind noch viele weitere Highlights aus verschiedensten Sportbereichen im Programm.

DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

UEFA Nations League: Die heutigen Spiele im Liveticker