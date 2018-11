Spanien gegen Bosnien-Herzegowina: Freundschaftsspiel heute live im Livestream

In der UEFA Nations League haben Spanien und Bosnien-Herzegowina bereits alle Gruppenspiele bestritten. Während andere Mannschaften noch ein Spiel vor sich haben, nutzen beide Nationen die Möglichkeit, ein Testspiel auszutragen. Wo es die Partie heute im Livestream gibt, erfahrt ihr hier.



Während Bosnien-Herzegowina bereits als Gruppensieger in der Nations League und bereits als Aufsteiger in die Liga A feststeht, müssen die Spanier noch um den Gruppensieg zittern. Spanien ist von dem Spielausgang zwischen England gegen Kroatien abhängig. Gibt es dort keinen Sieger, bleiben die Spanier Gruppenerster.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Spanien gegen Bosnien-Herzegowina: Spielstätte und Anpfiff

Das Freundschaftsspiel wird heute, am 18. November, auf spanischen Boden ausgetragen. Im Estadio de Gran Canaria wird die Begegnung am Abend um 20.45 Uhr angepfiffen.

Spanien gegen Bosnien-Herzegowina heute live auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN überträgt das Testspiel live und exklusiv in voller Länge. DAZN zeigt auch alle anderen Länderspiele der UEFA Nations League. Außerdem können Abonnenten einen Großteil der Partien aus der UEFA Champions und Europa League sehen. Auch europäischer Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 ist dort im Programm.

Das komplette Paket beinhaltet nebenbei jede Menge US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB) und kostet 9,99 Euro im Monat. Den kostenfreien Probemonat gibt's obendrauf.

UEFA Nations League: Die Gruppen von Spanien und Bosnien-Herzegowina

Während Spanien nur noch auf den Gruppensieg hoffen kann, haben die Bosnier bereits vor dem letzten Spiel in der Gruppe zwischen Nordirland und Österreich bereits den Aufstieg in die höchste Liga klargemacht. Die Gruppen in der Übersicht:

UEFA Nations League: Liga A4 mit Spanien, England und Kroatien

Team Spiele Torverhätnis Tordifferenz Punkte Spanien 4 12:7 5 6 England 3 4:4 0 4 Kroatien 3 3:8 -5 4

Netzreaktionen zum Abstieg der DFB-Elf: In Gelsenkirchen läuft dann das Absteigerlied © getty 1/14 Der DFB-Elf ist der Abstieg aus der Nations League gewiss - genau wie der Spott im Netz. Was Erich Ribbeck und Fortuna Düsseldorf damit zu tun haben? Die Netzreaktionen. © twitter.com/footagemazin 2/14 Die neue DFB-Hymne eigens für die Nations League ... © twitter.com/footagemagazin 3/14 Der Abstieg hat auch positive Aspekte - endlich keine Spiele mehr um 20.45 Uhr ... © twitter.com/seitenwahlde 4/14 ... außer natürlich bei den Montagsspielen. Ist ja klar! © twitter.com/linksfu 5/14 Party like it's 1998 - in zwei Jahren dann mit Loddar als Libero zur EM! © twitter.com/nes_1982 6/14 Erstmal ein Snickers! © twitter.com/chiquitaflanke 7/14 Gut, ein Charthit wird's nicht, aber beim Länderspiel gegen Deutschland am Montag weiß Oranje schon mal, was intoniert wird. © twitter.com/dagobert95 8/14 Fortuna Düsseldorf - Fußball Deutschland. Die Initiale hätten den Weg verraten können. © twitter.com/fritzschingmax 9/14 Rechte-Coup für die Konkurrenz! © twitter.com/baztih 10/14 Das Lied geht schon eher lockerer von der Zunge. © twitter.com/igrisu79 11/14 Auch die Konkurrenz schwächelte, Deutschland steht nicht alleine da! © twitter.com/kurzmitteilung 12/14 Nations League? Wer braucht schon Nations League! Nieder mit der Nations League! © twitter.com/logischermahner 13/14 It is all connected ... © twitter.com/guek62 14/14 Jede Tradition muss einmal zu Ende gehen, auch die Musikauswahl bei Länderspielen.

UEFA Nations League: Liga B3 mit Bosnien-Herzegowina, Österreich, Nordirland

Team Spiele Torverhätnis Tordifferenz Punkte Bosnien-Herzegowina 4 5:1 4 10 Österreich 3 1:1 0 4 Nordirland 3 1:5 -4 4

Spanien gegen Bosnien-Herzegowina: Die letzten Duelle

Insgesamt standen sich beiden Nationen bisher sieben Mal gegenüber. Bosnien-Herzegowina konnte dabei keines der Aufeinandertreffen für sich entscheiden. Fünfmal gingen die Spanier als Sieger vom Platz, zweimal teilten sie sich die Punkte.