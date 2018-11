Highlights Deutschland gegen Niederlande: Van Dijk schockt starkes DFB-Team - Alle Tore im Video

Deutschland hat sich im letzten Spiel der DFB-Elf in der UEFA Nations League mit 2:2 von der Niederlande getrennt. Hier kannst du die Highlights im Video ansehen.

Durch den Punktgewinn zog Oranje in der Gruppe A1 noch an Frankreich vorbei und holte sich den Gruppensieg. Der Abstieg der deutschen Mannschaft war schon vor der Partie besiegelt.

Deutschland gegen Niederlande: Die Highlights im Video

Bei SPOX könnt ihr die Highlights des Spiels zwischen der DFB-Elf und den Niederlanden bereits wenige Stunden nach dem Anpfiff sehen. Hier gibt es auch die Spielzusammenfassungen vieler weiterer Partien aus der Nations League, der Bundesliga und weiteren internationalen Topligen.

Deutschland gegen Niederlande: 2:2 (2:0) - Van Dijk schockt starkes DFB-Team

Die DFB-Elf war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Immer wieder stellte die Mannschaft die niederländische Defensive mit schnellen Vorstößen vor Probleme und stand hinten sicher. Folgerichtig ging Deutschland durch einen schönen Schuss von Werner früh in Führung, Sane erhöhte in der 19. Minute auf 2:0. Das Team von Joachim Löw agierte in der Folge weiter abgeklärt, der Niederlande gelang in der ersten Halbzeit kein einziger Schuss aufs deutsche Gehäuse, während Sane, Gnabry und Werner immer wieder Nadelstiche setzten. Einzig ein missglückter Kopfball von Süle sorgte vor der Pause für Gefahr in der deutschen Defensive.

Diese Dominanz setzte sich zunächst auch in Halbzeit zwei fort. Die Niederlande hatte zwar zeitweise mehr Ballbesitz und versuchte mehr Druck auszuüben, gefährlich wurde es aber fast nie für Manuel Neuer. Deutschland überzeugte weiterhin mit schnellem Umschaltspiel, ließ aber die Effizienz und Konzentriertheit der Anfangsphase vermissen. Kurz vor Schluss brachte sich die deutsche Mannschaft um ihren Lohn. Zunächst gelang Promes nach einem Ballverlust von Goretzka der Anschlusstreffer, bevor van Dijk in der 90. Minute den Ausgleich erzielte.

Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht zur Partie zwischen Deutschland und den Niederlanden.

Deutschland - Niederlande: Die Fakten zum Spiel

Die deutsche Nationalmannschaft hat zum ersten Mal unter Leitung von Joachim Löw fünf Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen.

Nur 1979 blieb die DFB-Elf ebenfalls fünf Pflichtspiele in Folge ohne Sieg.

UEFA Nations League: Abschlusstabelle der Gruppe A1