Copa Libertadores, Finale zwischen River Plate vs. Boca Juniors: Den Superclasico im Livestream auf DAZN sehen

Das Finale der Copa Libertadores bestreiten River Plate und Boca Juniors. Alles zum Superclasico, wann die Spiele stattfinden und wo die Final-Spiele übertragen werden, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Historisches Finale: Bei der 59. Auflage des südamerikanischen Pendants zur Champions League kommt es erstmals zu einem rein argentinischen Endspiel.

Finale der Copa Libertadores: Wo und wann findet das Spiel statt?

Am heutigen Samstag findet das Final-Hinspiel der Copa Libertadores zwischen Boca Juniores und River Plate um 21 Uhr im legendären La Bombonera in Buenos Aires statt. Das Rückspiel wird am 24. November im El Monumental, dem Stadion von River Plate, ausgetragen.

Superclasico heute live im Livestream auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte für das Finale der Copa Libertadores gesichert. Die Übertragung startet wenige Minuten vor Anpfiff.

Kommentator: Christoph Stadtler

Experte: Michael Hofmann

Boca Juniors gegen River Plate: Die Rivalität

Die Begegnung zwischen den beiden Mannschaften aus der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gilt als eines der bekanntesten Derbys der Sportwelt.

Bei den Fans gilt das Duell als Kampf zwischen den Schichten. Boca Juniors symbolisiert die Arbeiterklasse und River Plate die Oberschicht. Dabei kam es oft zu Gewaltaktionen der Fans.

Boca Juniors - River Plate: Voraussichtliche Aufstellungen

Boca: Rossi - Buffarini, Goltz, Magelan, Mas - Barrios, Gago - Cardona, Tevez, Zarate - Benedetto

River: Armani - Montiel, Martinez, Pinola, Casco - Zuculini - Fernandez, Perez - Martinez, Borre, Martinez

Die letzten Sieger der Copa Liberdatores