Copa Libertadores, Finale: Boca Juniors gegen River Plate - Datum, TV-Übertragung, Livestream

Im Finale der südamerikanischen Champions League stehen sich in diesem Jahr die beiden Erzrivalen Boca Juniors und River Plate gegenüber. Hier erfahrt ihr, wann das Spiel stattfindet und wo ihr es im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die 59. Auflage der Copa Libertadores ist zugleich eine Premiere: Erstmals treffen zwei argentinische Teams im Endspiel aufeinander.

Copa Libertadores: Wo und wann findet das Finale statt?

Im Gegensatz zum europäischen Pendant wird das Finale der Copa Libertadores in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Boca Juniors haben in der ersten Partie am 10. November Heimrecht und spielen somit vor den eigenen Anhängern im Estadio Jacinto Armando.

Die Entscheidung fällt genau zwei Wochen später ebenfalls in Buenos Aires, wenn River Plate im Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti den Stadtrivalen empfängt.

Hinspiel: 10. November 2018, 20 Uhr

Rückspiel: 24. November 2018, 20 Uhr

Copa Libertadores: Die Finalteilnehmer

Das erste argentinische Finale in der Copa Libertadores ist zugleich der Superclasico zwischen den Erzrivalen Boca Juniors und River Plate.

River Plate erreichte als erstes Team das Endspiel durch einen Erfolg gegen den Titelverteidiger Gremio Porto Alegre. Nachdem die Brasilianer das Hinspiel mit 1:0 in Buenos Aires gewannen, profitierte das Team vom früheren Cluberer Javier Pinola beim 2:1-Sieg im Rückspiel von der Auswärtsregelung.

Auch die Boca Juniors schalteten im Halbfinale ein brasilianisches Team aus. Dem sechsmaligen Titelträger reichte nach dem 2:0 im Hinspiel gegen das vom früheren Selecao-Coach Luiz Felipe Scolari trainierte SE Palmeiras in Sao Paulo ein 2:2 (1:0) zum Finaleinzug.

Das Team um die früheren Gaucho-Stars Carlos Tevez und Fernando Gago kann nun mit einem weiteren Triumph zu Rekordsieger CA Independiente, ebenfalls Argentinien, mit dann sieben Titeln gleichziehen. River Plate gewann den Wettbewerb dreimal, zuletzt 2015.

Copa Libertadores: Das Finale zwischen Boca Juniors und River Plate im TV und Livestream

Noch steht nicht fest, wo die Finalspiele der Copa Libertadores in Deutschland übertragen werden. SPOX hält euch in diesem Artikel auf dem Laufenden, sobald der Sender feststeht.

Copa Libertadores: Die Sieger der vergangenen Jahre