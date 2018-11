Testspiel: Brasilien gegen Uruguay heute live im TV und im Livestream auf DAZN

Am heutigen Freitag findet das Freundschaftsspiel zwischen Brasilien und Uruguay statt. Wo ihr das Spiel verfolgen könnt und was ihr über diesen Test wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Mit einem Sieg im Prestige-Duell könnten beide Mannschaften das enttäuschende Jahr 2018 versöhnlich beenden. Die Selecao ist seit 2001 gegen die Nationalmannschaft aus Uruguay ungeschlagen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wo und wann spielt Brasilien gegen Uruguay?

Das Testspiel zwischen findet am heutigen Freitag um 21 Uhr statt. Gespielt wird das Spiel nicht in Südamerika, sondern in Europa. Austragungsort ist das Londoner Emirates Stadium, die Heimstätte des FC Arsenal. Es ist bereits das achte Mal, dass die Selecao im Emirates Stadium spielt.

Brasilien gegen Uruguay heute live im TV und Livestream

Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen. Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte für dieses hochklassige Testspiel gesichert. Die Übertragung startet wenige Minuten vor Anpfiff.

Kommentator: Tobi Fischbeck

Tobi Fischbeck Experte: Benny Lauth

Brasilien gegen Uruguay: Mögliche Aufstellungen

Brasilien: Alisson - Danilo, Miranda, Marquinhos, Felipe Luis - Rafinha, Paulinho, Arthur - Willian, Jesus, Neymar

Brasilien gegen Uruguay: Die letzten Duelle