Wales gegen Spanien heute live im TV oder Livestream sehen

Wales trifft am Donnerstag, 11. Oktober 2018, in einem Freundschaftsspiel auf Spanien. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im Free-TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Die Partie zwischen Wales und Spanien wird um 20.45 Uhr im Pricipality Stadium in Cardiff angepfiffen.

Wales gegen Spanien heute im Livestream sehen

Das Streaming-Portal DAZN hat sich die Rechte für zahlreiche internationale Freundschaftsspiele gesichert. Neben Türkei gegen Bosnien-Herzegowina und Frankreich gegen Island überträgt DAZN heute auch Wales gegen Spanien. Die Übertragung beginnt kurz vor Spielbeginn. Kommentiert wird das Spiel von Lukas Schönmüller, Experte ist Jonas Hummels.

DAZN überträgt die UEFA Nations League, Spiele der Champions League so wie alle Partien der Europa League.

Das ganze Angebot gibt es für nur 9,99 Euro im Monat.

Wales vs. Spanien heute live im TV

Das Testspiel zwischen Wales und Spanien wird in Deutschland nicht im Free-TV übertragen.

Wales und Spanien in der Nations League: Gruppe, Tabelle

Während sich die Spanier in der Liga A der Nations League befinden, spielen die Waliser eine Klasse darunter in der Liga B. In der Gruppe B4 liegt Wales aktuell punktgleich mit Dänemark auf dem zweiten Rang. Allerdings hat das Team um Superstar Gareth Bale auch schon zwei Gruppenspiele gespielt. Zum Auftakt besiegte man Irland mit 4:1, gegen Dänemark gab es eine 0:1-Pleite.

Die Tabelle der Gruppe B4 mit Wales, Dänemark und Irland:

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1. Dänemark 1 2:0 3 2. Wales 2 4:3 3 3. Irland 1 1:4 0

Die Spanier teilen sich eine Gruppe mit England und Vize-Weltmeister Kroatien. Letztgenannte Nation besiegte Spanien im zweiten Gruppenspiel auf beeindruckende Art und Weise mit 6:0. Zum Auftakt gab es einen 2:1-Sieg in Wembley gegen Gareth Southgate und seine Three Lions. Kein Wunder, dass die Spanier die Tabelle der Gruppe A4 souverän anführen.

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1. Spanien 2 8:1 6 2. England 1 1:2 0 3. Kroatien 1 0:6 0

Wales gegen Spanien: Statistik, Partien, direkter Vergleich

Wales und Spanien standen sich insgesamt vier Mal gegenüber. Die Bilanz spricht knapp für die Iberer.