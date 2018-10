UEFA Nations League: Montenegro gegen Serbien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der Gruppe 4 in Liga C bei der UEFA Nations League empfängt Montenegro Nachbar Serbien. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV, Livestream und wie ihr das Spiel im Liveticker verfolgen könnt.

Beide Mannschaften sind mit vier Punkten aus den ersten zwei Spielen gestartet. Nun treffen die Landesnachbarn im heißblütigen Prestigeduell aufeinander.

Wo und wann findet die Partie Montenegro vs. Serbien statt?

Gastgeber Montenegro empfängt die Serben am heutigen Donnerstag, den 11. Oktober in Podgorica. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Montenegro - Serbien: TV-Übertragung, Livestream

Montenegro gegen Serbien wird nicht im deutschen Free-TV übertragen. Die Exklusivrechte für die Ausstrahlung der Partie liegen beim Online-Streamingdienst DAZN, der auch alle weiteren Partien der UEFA Nations League anbietet.

Neben der Nations League zeigt das "Netflix des Sports" unter anderem die Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 sowie Highlights aus dem US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB). Außerdem hat DAZN seit dieser Saison ausgewählte Spiele der UEFA Champions League im Programm.

Montenegro gegen Serbien im Liveticker verfolgen

Für diejenigen, denen es nicht möglich ist, das Spiel im Livestream zu verfolgen, bietet SPOX einen Liveticker an. Dort verpasst ihr nichts.

UEFA Nations League: Die Gruppe von Montenegro und Serbien

Nach zwei Spieltagen in der Gruppe C4 liegt Montenegro mit vier Punkten punktgleich mit Serbien an der Tabellenspitze. Durch das bessere Torverhältnis stehen die heutigen Gastgeber knapp vor den Serben, die mit einem Sieg in Montenegro die Spitzenposition übernehmen wollen. Rumänien (2 Punkte) und Litauen (0 Punkte) treffen im Parallelspiel aufeinander.

UEFA Nations League: Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe /Liga Liga A Liga B Liga C Liga D Gruppe 1 Deutschland, Frankreich, Niederlande Tschechien, Ukraine, Slowakei Schottland, Albanien, Israel Georgien, Lettland, Kasachstan, Andorra Gruppe 2 Belgien, Schweiz, Island Türkei, Schweden, Russland Ungarn, Griechenland, Finnland, Estland Weißrussland, Luxemburg, Moldawien, San Marino Gruppe 3 Portugal, Italien, Polen Nordirland, Bosnien und Herzegowina, Österreich Norwegen, Bulgarien, Zypern, Slowenien Aserbaidschan, Färöer, Malta, Kosovo Gruppe 4 Spanien, England, Kroatien Dänemark, Irland, Wales Rumänien, Serbien, Montenegro, Litauen Mazedonien, Armenien, Liechtenstein, Gibraltar

