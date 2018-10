UEFA Nations League mit DFB: Samstagsspiele heute live im TV, Livestream, Liveticker

In der UEFA Nations League kommt es heute, am 13. Oktober, in der Liga-A-Gruppe 1 zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Nachbarschaftsduell sowie die acht anderen Spiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die deutsche Nationalelf spielt heute zum 41. Mal gegen die Niederlande. Dabei hat der DFB mit 15 Siegen, 15 Unentschieden und zehn Niederlagen eine positive Bilanz gegen den Nachbarn. Neben dem Duell stehen noch acht weitere Matches auf dem Programm.

UEFA Nations League: Die Samstagsspiele im Überblick

Uhrzeit Gruppe Spielort Spiel 15 Uhr B1 Trnava Slowakei - Tschechien 18 Uhr C3 Oslo Norwegen - Slowenien 18 Uhr D1 Riga Lettland - Kasachstan 18 Uhr D1 Tifflis Georgien - Andorra 18 Uhr D4 Erewan Armenien - Gibraltar 20.45 Uhr A1 Amsterdam Niederlande - Deutschland 20.45 Uhr B4 Dublin Irland - Dänemark 20.45 Uhr C3 Sofia Bulgarien - Zypern 20.45 Uhr D4 Skopje Mazedonien - Liechtenstein

UEFA Nations League: Übertragung heute Live im TV, Livestream, Liveticker

In Deutschland kann man die Partie der Niederlande gegen Deutschland live im Free-TV verfolgen. Das ZDF überträgt ab 20.15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn. Oliver Schmidt ist der Kommentator der Begegnung. Das ZDF bietet seinen Zuschauern auch einen Livestream an.

Der Streamingdienst DAZN zeigt in Deutschland alle Spiele, außer das der deutschen Mannschaft, live. Die Highlights und die Partie Niederlande gegen Deutschland in voller Länger gibt es ab 0 Uhr auf DAZN. In Österreich und der Schweiz kann das Spiel aber auch dort empfangen werden.

DAZN zeigt euch alle Spiele, außer Niederlande gegen Deutschland, einzeln oder in einer Konferenz. Wer die Partien nicht verfolgen kann, bleibt im SPOX-Liveticker auf dem Laufenden: Hier entlang.