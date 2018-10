UEFA Nations League im TV und Livestream: Wo kann ich die Spiele sehen?

Vom 11. bis 16. Oktober 2018 findet der 2. und 3. Spieltag der UEFA Nations League statt. Hier erfahrt ihr, wo die Spiele im TV übertragen werden und wo ihr Livestreams und Liveticker findet.

Pause in der Bundesliga, Vollgas in der UEFA Nations League. SPOX verrät euch, wo ihr die Spiele des neuen Wettbewerbs verfolgen könnt.

Nations League: Wann finden die Spiele statt?

Vom 11. bis 16. Oktober finden in der UEFA Nations League die nächsten Länderspiele statt. Einige Teams kommen in diesem Zeitraum zu zwei Partien, spielen also den 2. und 3. Spieltag des Wettbewerbs, andere Mannschaften haben nur ein Spiel (3. Spieltag) und treten zusätzlich in Freundschaftsspielen an.

Nations League live sehen: TV, Livestream

Die Spiele der UEFA Nations League werden weitgehend vom Streamingportal DAZN übertragen. Das "Netflix des Sports" gibt es bereits für 9,99 Euro im Monat im Abonnement. Dabei kann das Angebot jederzeit zum Monatsende gekündigt werden.

Für Neukunden gibt es die Möglichkeit, das komplette Angebot des Streamingdienstes im Rahmen eines kostenfreien Probemonats zu testen. Neben der UEFA Nations League bietet DAZN Spitzenfußball aus der Premier League (englische Liga), Primera Division (spanische Liga), Serie A (italienische Liga) und der Ligue 1 (französische Liga). Zudem kommen auch US-Sport-Fans voll auf ihre Kosten: DAZN zeigt ausgewählte Topspiele der NFL, NBA, MLB und NHL.

Die Nations-League-Spiele mit deutscher Beteiligung sind jedoch immer im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. So zeigt das ZDF beispielsweise die Begegnung zwischen den Niederlanden und Deutschland, die ARD überträgt Weltmeister Frankreich gegen das DFB-Team.

Selbstverständlich bietet sowohl das ZDF als auch die ARD einen kostenlosen Livestream zu den jeweiligen Partien an.

Wie funktioniert die UEFA Nations League?

55 UEFA-Mitgliedsverbände nehmen an diesem Wettbewerb teil. Die Mannschaften werden gemäß dem UEFA-Koeffizienten in vier Ligen (A, B, C, D) aufgeteilt, Stichtag dafür war der 11. Oktober 2017, das Ende der europäischen Qualifikation für die WM 2018. Innerhalb der Ligen spielen allerdings nicht alle Mannschaften gegeneinander, sondern werden jeweils vier Gruppen aufgeteilt:

Liga A Liga B Liga C Liga D Gruppe 1: 3 Teams Gruppe 1: 3 Teams Gruppe 1: 3 Teams Gruppe 1: 4 Teams Gruppe 2: 3 Teams Gruppe 2: 3 Teams Gruppe 2: 4 Teams Gruppe 2: 4 Teams Gruppe 3: 3 Teams Gruppe 3: 3 Teams Gruppe 3: 4 Teams Gruppe 3: 4 Teams Gruppe 4: 3 Teams Gruppe 4: 3 Teams Gruppe 4: 4 Teams Gruppe 4: 4 Teams

Die Gruppenspiele werden über sechs Spieltage an Doppelspieltagen im September, Oktober und November 2018 ausgespielt. Je nach Gruppengröße hat ein Team vier oder sechs Gruppenspiele zu absolvieren.

UEFA Nations League: Die ausgelosten Gruppen

Gruppe /Liga Liga A Liga B Liga C Liga D Gruppe 1 Deutschland, Frankreich, Niederlande Tschechien, Ukraine, Slowakei Schottland, Albanien, Israel Georgien, Lettland, Kasachstan, Andorra Gruppe 2 Belgien, Schweiz, Island Türkei, Schweden, Russland Ungarn, Griechenland, Finnland, Estland Weißrussland, Luxemburg, Moldawien, San Marino Gruppe 3 Portugal, Italien, Polen Nordirland, Bosnien und Herzegowina, Österreich Norwegen, Bulgarien, Zypern, Slowenien Aserbaidschan, Faröer, Malta, Kosovo Gruppe 4 Spanien, England, Kroatien Dänemark, Irland, Wales Rumänien, Serbien, Montenegro, Litauen Mazedonien, Armenien, Liechtenstein, Gibraltar

Nations League: Die Topspiele der A-Liga in der Übersicht

Datum Gruppe Begegnung Liveticker 11. Oktober 2018, 20,45 Uhr A3 Polen - Portugal LIVETICKER 12. Oktober 2018, 20.45 Uhr A2 Belgien - Schweiz LIVETICKER 12. Oktober 2018, 20.45 Uhr A4 Kroatien - England LIVETICKER 13. Oktober 2018, 20.45 Uhr A1 Niederlande - Deutschland LIVETICKER 14. Oktober 2018, 20.45 Uhr A3 Polen - Italien LIVETICKER 15. Oktober 2018, 20.45 Uhr A4 Spanien - England LIVETICKER 15. Oktober 2018, 20.45 Uhr A2 Island - Schweiz LIVETICKER 16. Oktober 2018, 20.45 Uhr A1 Frankreich - Deutschland LIVETICKER

Nations League live: Die Spiele im Liveticker

Für all diejenigen, die die Spiele nicht im TV oder im Livestream verfolgen können, bietet SPOX einen Liveticker an. Hier entlang.

Nations League: Spielplan - alle Partien in der Übersicht