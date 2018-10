UEFA Nations League: Die Freitagsspiele heute live im TV, Livestream, Liveticker

In der UEFA Nations League stehen am heutigen Freitag sieben Partien auf dem Programm, unter anderem mit drei Halbfinalisten der WM in Russland. Hier erfahrt ihr alles rund um die Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Neben der Wiederauflage des WM-Halbfinals zwischen Kroatien und England und dem Duell Belgien gegen Schweiz, stehen noch fünf weitere Partien an.

UEFA Nations League: Die Freitagsspiele im Überblick

Alle Nations-League-Spiele werden heute um 20.45 Uhr angepfiffen.

Gruppe Spielort Spiel A2 Brüssel Belgien - Schweiz A4 Rijeka Kroatien - England B3 Wien Österreich - Nordirland C2 Tallinn Estland - Finnland C2 Athen Griechenland - Ungarn D2 Chisinau Moldawien - San Marino D2 Minsk Weißrussland - Luxemburg

UEFA Nations League: Übertragung heute Live im TV und im Livestream

Die deutschen Nachbarn aus Österreich und der Schweiz können die Partien ihres Landes im Free-TV verfolgen. Der österreichische Sender ORF 1 überträgt das Spiel Österreich gegen Nordirland, der Schweizer SRF 2 die Begegnung ihres Landes in Belgien. Die jeweiligen öffentlich-rechtlichen Sender bieten die Partien ihrer Länder auch im Livestream an.

In Deutschland ist heute kein Spiel der Nations League im Free-TV zu sehen. Wie auch in Österreich und der Schweiz hat sich der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte aller Spiele der Nations League gesichert.

UEFA Nations League: Übertragung auf DAZN und im Liveticker

Der Streaming-Dienst DAZN zeigt euch in Deutschland jedes Spiel der Nations League einzeln oder in der Konferenz. In Österreich müsst ihr auf das Spiel der Österreicher, in der Schweiz auf das Spiel der Schweizer auf DAZN verzichten.

Auch mit dem SPOX-Liveticker habt ihr die Wahl: Einzelspiel oder Konferenz.

Gruppe Spielort Spiel Übertragung Liveticker A2 Brüssel Belgien - Schweiz DAZN (Ausnahme CH) Liveticker A4 Rijeka Kroatien - England DAZN Liveticker B3 Wien Österreich - Nordirland DAZN (Ausnahme AUT) Liveticker C2 Tallinn Estland - Finnland DAZN Liveticker C2 Athen Griechenland - Ungarn DAZN Liveticker D2 Chisinau Moldawien - San Marino DAZN Liveticker D2 Minsk Weißrussland - Luxemburg DAZN Liveticker

© getty

UEFA Nations League: Die Tabellen der heute aktiven Mannschaften

Während die zwei besten Ligen nur aus drei Mannschaften bestehen, spielen in der dritten und vierten Liga in der UEFA Nations League vier Mannschaften. Bei den Gruppen mit nur drei Mannschaften haben, im Gegensatz zu den zwei anderen Ligen, noch nicht alle Nationen zwei Partien absolviert.

Gruppe A2

Platz Team Spiele Torverhältnis Punkte 1 Schweiz 1 6:0 3 2 Belgien 1 3:0 3 3 Island 2 0:9 3

Gruppe A4

Platz Team Spiele Torverhältnis Punkte 1 Spanien 2 8:1 6 2 England 1 1:2 0 3 Kroatien 1 0:6 0

Gruppe B3

Platz Team Spiele Torverhältnis Punkte 1 Bosnien und Herzegowina 2 3:1 6 2 Nordirland 1 1:2 0 3 Österreich 1 0:1 0

Gruppe C2

Platz Team Spiele Torverhältnis Punkte 1 Finnland 2 2:0 6 2 Ungarn 2 2:2 3 3 Griechenland 2 2:2 3 4 Estland 2 0:2 0

Gruppe D2