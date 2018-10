UEFA Nations League heute live: Die Donnerstagsspiele im TV, Livestream, Liveticker

Am heutigen Donnerstag geht es in der UEFA Nations League weiter mit den Spieltagen 2 und 3. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über die Übertragung im Free-TV, Livestream und die Spiele im Liveticker wissen müsst.

Am heutigen Donnerstag finden in der UEFA Nations League sieben Spiele statt. Das Topspiel bestreiten Polen und Portugal, aber auch am späten Abend gibt es zwischen Russland und Schweden einen Leckerbissen.

UEFA Nations League heute live: Die Donnerstagsspiele im Überblick

Sechs der sieben Spiele am heutigen Donnerstag in der Nations League finden um 20.45 Uhr statt. Um 21.45 Uhr trifft dann noch Russland in Kaliningrad auf die Schweden.

Die UEFA Nations League heute live im TV und im Livestream

Im Free-TV gibt es am heutigen Donnerstag kein Spiel zu sehen. Gezeigt werden auf den öffentlich rechtlichen Sendern ARD und ZDF nur Spiele mit deutscher Beteiligung. Die Rechte für die heutigen Partien liegen beim Streamingportal DAZN, das alle Spiele im Livestream zeigt. Das "Netflix des Sports" kann bereits für 9,99 Euro im Monat abonniert werden und ist zudem jederzeit zum Monatsende kündbar.

Für Neukunden gibt es die Möglichkeit, das komplette Angebot des Streamingdienstes im Rahmen eines kostenfreien Probemonats zu testen. Neben der UEFA Nations League ist auf DAZN unter anderem Spitzenfußball aus der Premier League (englische Liga), Primera Division (spanische Liga), Serie A (italienische Liga) und der Ligue 1 (französische Liga) zu sehen.

Auch US-Sport-Fans kommen durch ausgewählte Topspiele der NFL, NBA, MLB und NHL auf ihre Kosten.

UEFA Nations League: Die Donnerstagsspiele heute im Liveticker

Wer die Spiele nicht auf DAZN verfolgen kann, aber dennoch von unterwegs auf dem Laufenden bleiben möchte, der ist beim SPOX-Liveticker bestens aufgehoben. Neben einer Liveticker-Konferenz mit allen Begegnungen könnt ihr die Spiele auch einzeln verfolgen:

Spielbeginn Heim Auswärts Liveticker Übertragung 20.45 Uhr Polen Portugal Liveticker DAZN 20.45 Uhr Israel Schottland Liveticker DAZN 20.45 Uhr Litauen Rumänien Liveticker DAZN 20.45 Uhr Montenegro Serbien Liveticker DAZN 20.45 Uhr Kosovo Malta Liveticker DAZN 20.45 Uhr Färöer Aserbaidschan Liveticker DAZN 21.45 Uhr Russland Schweden Liveticker DAZN

UEFA Nations League heute live: Modus

Polen gegen Portugal ist die einzige Begegnung aus der spielhöchsten Liga A und damit das Topspiel am heutigen Donnerstag, 11.10.2018. Die beiden Nationen kämpfen in Hin- und Rückspiel der Gruppe 3 zusammen mit Italien um den Gruppensieg, der an der Teilnahme zum Halbfinale des Wettbewerbs gegen einen der anderen drei Sieger der Liga A berechtigt. Der Gruppenletzte steigt hingegen in Liga B ab. Der Sieger des Wettbewerbs qualifiziert sich automatisch für die kommende Europameisterschaft.

Für die Teilnehmer in den Ligen B, C und D geht es auch um den Aufstieg. Die Gruppensieger treten bei der nächsten Auflage des Wettbewerbs in der nächsthöheren Spielklasse an. Die letztplatzierten Nationen der Ligen B und C hingegen steigen ab. Einen detaillierten Überblick zum Modus der UEFA Nations League und dessen Zusammenhang mit der Qualifikation zur Europameisterschaft gibt es hier.

UEFA Nations League: Ligen und Gruppen im Überblick