UEFA Nations League: Bosnien gegen Nordirland heute im Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag, den 15. Oktober, trifft Bosnien-Herzegowina im Rahmen der UEFA Nations League auf Nordirland. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung im Livestream und Liveticker.



Bosnien-Herzegowina konnte sich in den beiden bisherigen Partien durchsetzen und steht somit an der Tabellenspitze der Gruppe 3 in Liga B. Nordirland musste sich bisher immer geschlagen geben und verlor auch das Hinspiel gegen Bosnien mit 1:2.

Wo und wann spielt Bosnien gegen Nordirland?

Angepfiffen wird die Partie zwischen Bosnien-Herzegowina und Nordirland um 20.45 Uhr. Austragungsort ist das Stadion Grbavica in Sarajevo.

Bosnien gegen Nordirland live auf DAZN und im Liveticker

DAZN konnte sich die Rechte der UEFA Nations League sichern und überträgt alle Spiele ohne deutsche Beteiligung. Die Übertragung startet ab 20:45 Uhr. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann sich hier anmelden und einen kostenlosen Probemonat sichern. Danach kostet der Streamingdienst 9,99 Euro im Monat.

Wem es nicht möglich ist, die Partie live zu sehen, kann das Geschehen bei SPOX im Liveticker verfolgen.

UEFA Nations League: Tabelle der Gruppe 3 in Liga B