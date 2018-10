UEFA Nations League: Belgien gegen Schweiz heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Nations League kommt am heutigen Freitag in der Gruppe A2 zum Nachbarschafts-Duell zwischen Belgien und der Schweiz. SPOX liefert euch die wichtigsten Infos zu Partie, sowie zur Übertragung im TV, Livestream und im Liveticker.

Beide Nationen konnten ihre Auftaktpartie in der Nations League gegen Island gewinnen. Während die Schweiz 6:0 siegten, fiel der Sieg der Belgier mit 3:0 aus. Nun begegnen sich die beiden Sieger zum zweiten Spiel in Brüssel.

Belgien gegen Schweiz: Wann und wo findet die Partie statt?

Die Begegnung Belgien gegen Schweiz wird am heutigen Freitag, 12. Oktober um 20.45 Uhr angepfiffen. Spielstätte ist das Roi Baudouin (König-Baudouin-Stadion) in Brüssel. Das Stadion fasst insgesamt 50.122 Plätze.

Belgien gegen Schweiz: Übertragung im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Belgien und der Schweiz wird nicht im deutschen und österreichischen Free-TV gezeigt. In der Schweiz wird das Spiel dagegen auf SRF 2 gezeigt.

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte für die Nations League gesichert. Deshalb könnt ihr die Begegnung in Deutschland und Österreich auch ganz bequem live auf DAZN verfolgen oder alle sieben Freitagsspiele in der Nations League in der Konferenz.

DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und bietet neben Spitzenfußball aus den europäischen Topligen und der Champions- sowie Europa League, auch jeden Menge US-Sport. Das Angebot ist jederzeit kündbar und kann für einen Monat kostenfrei getestet werden.

Nations League: Liveticker zum Spiel Belgien gegen Schweiz

Im Liveticker von SPOX gibt´s die Partie als Einzelspiel zum Mitlesen. Aber auch dort steht euch eine Konferenz der Freitagsspiele zur Verfügung.

UEFA Nations League: Die Tabelle und bisherigen Spiele in Gruppe A2

In der Gruppe A2 scheint es nach den ersten beiden Spielen nur noch um den Gruppensieg zwischen den heutigen Mannschaften, Belgien und der Schweiz, zu gehen. Island zeigte sich sowohl gegen die Schweiz (0:6), als auch gegen Belgien (0:3) chancenlos.

Island - Belgien 0:3

Schweiz - Island 6:0

Platz Team Spiele Torverhältnis Punkte 1 Schweiz 1 6:0 3 2 Belgien 1 3:0 3 3 Island 2 0:9 3

UEFA Nations League: Die restlichen Spiele des 3. Spieltages