UEFA Nations League, 3. Spieltag: Alle Ergebnisse der Mittwochspiele im Überblick

Die portugiesische Nationalmannschaft hat auch ohne Superstar Cristiano Ronaldo das zweite Spiel in der UEFA Nations League gewonnen und die Tabellenführung mit einem 3:2-Sieg gegen Polen nach 0:1-Rückstand ausgebaut. Für Robert Lewandowski, der sein 100. Länderspiel feierte, war es ein Abend zum Vergessen.

UEFA Nations League: Partien des 3. Spieltags in der Division A

Gruppe 3: Polen - Portugal 2:3 (1:2)

Tore: 1:0 Piatek (18.), 1:1 Andre Silva (31.), 1:2 Glik (43./ET), 1:3 Bernardo Silva (52.), 2:3 Blaszczykowski (77.)

Vor 50.000 Zuschauern in Chorzow erzielten Andre Silva (31.) und Bernardo Silva (52.) die Treffer für die Gäste, zudem unterlief dem Polen Kamil Glik (43.) ein Eigentor. Krzysztof Piatek (18.) hatte die Hausherren in Führung gebracht, der in der 63. Minute eingewechselte Wolfsburger Jakub Blaszczykowski (77.) sorgte noch einmal für Spannung.

Der Selecao, die zum Auftakt 1:0 gegen Italien gewonnen hatte, reichen aus den zwei verbleibenden Spielen im November bereits zwei Punkte, um sicher als Gruppensieger in die Play-offs einzuziehen.

In Italien und gegen Polen wird ihr etatmäßiger Kapitän Ronaldo erneut fehlen. Der fünfmalige Weltfußballer sieht sich aktuell Vergewaltigungsvorwürfen ausgesetzt, die er allerdings vehement bestreitet. Der portugiesische Verband hatte aber ebensowenig wie Nationaltrainer Fernando Santos einen offiziellen Grund für die Länderspielpause von CR7 genannt.

UEFA Nations League: Partien des 3. Spieltags in der Division B

Gruppe 2: Russland - Schweden 0:0

UEFA Nations League: Partien des 3. Spieltags in der Division C

Gruppe 1: Israel - Schottland 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Mulgrew (25./FE), 1:1 Peretz (52.), 2:1 Tierney (75./ET)

Gelb-Rote Karte: Souttar (61./Schottland)

Gruppe 4: Litauen - Rumänien x:x (0:1)

Tore: 0:1 Chipiciu (13.), 1:1 Zulpa (90.), 1:2 Maxim (90.+4)

Gruppe 4: Montenegro - Serbien 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Mitrovic (19/FE), 0:2 Mitrovic (81.)

UEFA Nations League: Partien des 3. Spieltags in der Division D

Gruppe 4: Färöer - Aserbaidschan 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Oliveira (28.), 0:2 Nazarov (67.), 0:3 (86.)

Gruppe 4: Kosovo - Malta x:x (1:0)

Tore: 1:0 Kololli (30.), 3:1 Agius (51.), 2:1 Muriqi (68.), 3:1 Kololli (81.)

Gelb-Rote Karte: Mifsud (70./Malta)