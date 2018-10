UEFA Nations League: Montagsspiele mit Spanien, England, Schweiz live im TV, Livestream, Liveticker

In der Nations League stehen heute, 15. Oktober, sieben Partien auf dem Programm. Wo ihr die Montagsspiele des vierten Spieltages der UEFA Nations League in TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät euch SPOX.

Mit dem Spiel Spanien gegen England wartet heute ein echter Fußball-Leckerbissen. Im Hinspiel konnten die Spanier im Londoner Wembley Stadion mit 2:1 gewinnen. Unter anderem sind heute auch die Schweizer in Island gefragt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

UEFA Nations League: Die Montagsspiele in der Übersicht

Uhrzeit Gruppe Spiel 20.45 Uhr A2 Island - Schweiz 20.45 Uhr A4 Spanien - England 20.45 Uhr B3 Bosnien-Herzegowina - Nordirland 20.45 Uhr C2 Estland - Ungarn 20.45 Uhr C2 Finnland - Griechenland 20.45 Uhr D2 Luxemburg - San Marino 20.45 Uhr D2 Weißrussland - Moldawien

UEFA Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Streamingdienst DAZN hat sich im deutschsprachigen Raum die Übertragungsrechte der UEFA Nations League gesichert und überträgt nahezu alle Spiele live und exklusiv. Ausnahmen in Deutschland sind die DFB-Spiele, in Österreich die ÖFB-Spiele und in der Schweiz die Partien der Schweizer Nationalmannschaft. In den jeweiligen Ländern werden die Begegnungen ihrer Nationen auf den öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt. Die Highlights der Spiele, sowie die Spiele in voller Länge sind dann 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN verfügbar. Im SPOX-Liveticker gibt es die Partien als Einzelspiel oder in der Konferenz.

Uhrzeit Spiel live im Free-TV live bei DAZN

Liveticker 20.45 Uhr Island - Schweiz SRF 2 - Liveticker 20.45 Uhr Spanien - England - DAZN Liveticker 20.45 Uhr Bosnien-Herzegowina - Nordirland - DAZN Liveticker 20.45 Uhr Estland - Ungarn - DAZN Liveticker 20.45 Uhr Finnland - Griechenland - DAZN Liveticker 20.45 Uhr Luxemburg - San Marino - DAZN Liveticker 20.45 Uhr Weißrussland - Moldawien - DAZN Liveticker

Die weiteren Termine der UEFA Nations League im Überblick

4. Spieltag: 14.-16. Oktober 2018

14.-16. Oktober 2018 5. Spieltag: 15.-17. November 2018

15.-17. November 2018 6. Spieltag: 18.-20. November 2018

18.-20. November 2018 Endrunden-Auslosung: Anfang Dezember 2018

Anfang Dezember 2018 Endrunde: 5.-9. Juni 2019

5.-9. Juni 2019 Playoff-Auslosung zur UEFA EURO 2020: 22. November 2019

22. November 2019 Playoffs zur UEFA EURO 2020: 26.-31. März 2020

Die Teams in den Gruppen mit nur drei Mannschaften spielen an vier der sechs Spieltage.

UEFA Nations League: Die Gruppe im Überblick