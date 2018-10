UEFA Nations League: Ukraine steigt in A-Liga auf - Gibraltar siegt erneut

Die Ukraine hat als erste Mannschaft den Aufstieg in die A-Liga der Nations League geschafft. Das Team von Nationaltrainer Andrij Shevchenko feierte beim 1:0 (1:0) gegen Tschechien den dritten Sieg im dritten Spiel und ist nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Fußball-Zwerg Gibraltar landete derweil mit einem 2:1 (0:1) gegen Liechtenstein einen erneuten Coup.

UEFA Nations League | Liga A | Gruppe 1:

Frankreich - Deutschland 2:1 (0:1) | Hier geht's zur Analyse | Die Highlights im Video

Tore: 0:1 Kroos (14./HE), 1:1 Griezmann (62.), 2:1 Griezmann (80./FE)

Pl. Team Sp. S U N Tore Pkt. 1. Frankreich 3 2 1 0 4:2 7 2. Niederlande 2 1 0 1 4:2 3 3. Deutschland 3 0 1 2 1:5 1

UEFA Nations League | Liga B | Gruppe 1:

Ukraine -Tschechien 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Malinovsky (43.)

Die Ukraine ist nach dem dritten Sieg im dritten Spiel nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Damit gehört die Ukraine in der Saison 2020/2021 zu den zwölf besten europäischen Teams.

Pl. Team Sp. S U N Tore Pkt. 1. Ukraine 3 3 0 0 4:1 9 2. Tschechien 3 1 0 2 3:4 3 3. Slowakei 2 0 0 2 1:3 0

UEFA Nations League | Liga B | Gruppe 4:

Irland - Wales 0:1 (0:0) | Die Highlights im Video

Tor: 0:1 Wilson (58.)

Pl. Team Sp. S U N Tore Pkt. 1. Wales 3 2 0 1 5:3 6 2. Dänemark 2 1 1 0 2:0 4 3. Irland 3 0 1 2 1:5 1

UEFA Nations League | Liga C | Gruppe 3:

Slowenien - Zypern 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Papoulis (37.), 1:1 Skubic (83.)

0:1 Papoulis (37.), 1:1 Skubic (83.) Gelb-Rot: Kastanos (66./Zypern), Ilicic (90./Slowenien)

Kastanos (66./Zypern), Ilicic (90./Slowenien) Rot: Demetriou (90.+6/Zypern)

Norwegen - Bulgarien 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Elyounoussi (31.)

Pl. Team Sp. S U N Tore Pkt. 1. Norwegen 4 3 0 1 4:1 9 2. Bulgarien 4 3 0 1 5:3 9 3. Zypern 4 1 1 2 4:6 4 4. Slowenien 4 0 1 3 3:6 1

UEFA Nations League | Liga D | Gruppe 1:

Kasachstan - Andorra: 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Seidakhmet (21.), 2:0 Turysbek (39.), 3:0 Gomes (61./ET), 4:0 Murtazayev (74.)

1:0 Seidakhmet (21.), 2:0 Turysbek (39.), 3:0 Gomes (61./ET), 4:0 Murtazayev (74.) Gelb-Rot: Alaez (64./Andorra)

Lettland - Georgien 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 Kankava (8.), 0:2 Gvilia (29.), 0:3 Chakvetadze (61.)

0:1 Kankava (8.), 0:2 Gvilia (29.), 0:3 Chakvetadze (61.) Bes. Vorkommnis: Vako verschießt Elfmeter (5./Georgien)

Pl. Team Sp. S U N Tore Pkt. 1. Georgien 4 4 0 0 9:0 12 2. Kasachstan 4 1 2 1 6:4 5 3. Lettland 4 0 2 2 1:5 2 4. Andorra 4 0 2 2 1:8 2

UEFA Nations League | Liga D | Gruppe 4:

Armenien - Mazedonien 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Pizzelli (12.), 2:0 Movsisyan (67.), 3:0 Ghazaryan (81.), 4:0 Mkhitaryan (90.+4)

1:0 Pizzelli (12.), 2:0 Movsisyan (67.), 3:0 Ghazaryan (81.), 4:0 Mkhitaryan (90.+4) Gelb-Rot: Elmas (90.+3/Mazedonien)

Gibraltar - Liechtenstein 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Salanovic (15.), 1:1 Cabrera (61.), 2:1 Chipolina (66.)

Gibraltar hat drei Tage nach seinem historischen ersten Pflichtspielsieg nachgelegt. Das Team aus dem britischen Überseegebiet an der spanischen Südküste gewann in der Nations League auch sein Heimspiel gegen Liechtenstein.

Gibraltar hatte schon am Samstag mit dem 1:0 in Armenien überrascht und feierte erstmals in seiner Geschichte zwei Siege in Folge.