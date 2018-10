Testspiel heute live - Kroatien gegen Jordanien: TV-Übertragung und Livestream

Nach dem 0:0 gegen England in der UEFA Nations League am vergangenen Freitag testet Kroatien heute gegen Jordanien. Hier gibt's alle Infos zum Testspiel sowie zur Übertagung und Livestream.

Kroatien hat nach der erfolgreichen Weltmeisterschaft in Russland Probleme, wieder in Tritt zu kommen. Der Vizeweltmeister kommt in bisher zwei Spielen in der Nations League auf nur einen Punkt. Gegen Spanien setzte es gar eine vernichtende 0:6-Pleite, die höchste Niederlage in der Geschichte des kroatischen Fußballverbandes.

Kroatien vs. Jordanien: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Testspiel ist für den heutigen Montag angesetzt. Im Stadion Rujevica im kroatischen Rijeka ist um 20.45 Uhr Anstoß.

Kroatien vs. Jordanien: Wo kann ich das Spiel live verfolgen.

Das Freundschaftsspiel zwischen Kroatien und Jordanien ist nicht im Free-TV zu sehen. Dennoch gibt es eine Möglichkeit die Partie zu verfolgen. Der Streamingdienst DAZN bietet einen Livestream für die Begegnung an.

