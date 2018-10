Schottland gegen Portugal heute live: Das Freundschaftsspiel im TV und Livestream

Schottland testet am heutigen Sonntag, 14. Oktober, im internationalen Freundschaftsspiel gegen Portugal. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

In der UEFA Nations League stehen ab heute Partien des vierten Spieltages an. Schottland und Portugal haben ihren Soll bereits erfüllt, sind deshalb spielfrei und nutzen die Gelegenheit für ein Freundschaftsspiel, bevor es für die Spieler wieder zurück zu ihren Vereinen geht.

Schottland gegen Portugal - Wann und wo findet das Spiel statt?

Spielstätte des internationalen Freundschaftsspiels zwischen Schottland und Portugal ist der Hampden Park in Glasgow. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Schottland gegen Portugal heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird das Freundschaftsspiel nicht gezeigt. Wer sich das Spiel dennoch live ansehen möchte, kann auf den Streamingdienst DAZN zurückgreifen. Hier gibt´s die Partie ab 18 Uhr live und exklusiv.

UEFA Nations League mit Schottland und Portugal

Beide Nationen waren bereits am vergangenem Donnerstag im Einsatz. Während die Schotten in Israel einen 1:0-Vorsprung noch aus der Hand gaben und mit 1:2 verloren, drehte Portugal im Spiel gegen Polen einen Rückstand und gewann am Ende mit 3:2. Portugal führt die Liga A Gruppe 3 nach zwei Siegen (1:0 gegen Italien und 3:2 gegen Polen) vor den beiden Konkurrenten in der Gruppe (beide einen Punkt) souverän an.

Platz Nation Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Portugal 2 4:2 2 6 2 Polen 2 3:4 -1 1 3 Italien 2 1:2 -1 1

Schottland steht nur aufgrund des besseren Torverhältnisses in der Liga C Gruppe 1 auf dem ersten Platz, liegt aber mit Israel und Albanien nach Punkten gleich auf. Am ersten Spieltag konnten die Schotten daheim gegen Albanien mit 2:0 gewinnen, ehe sie jetzt den Dämpfer gegen Israel hinnehmen mussten (1:2).