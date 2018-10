Freundschaftsspiel Belgien vs. Niederlande heute live: TV-Übertragung, Livestream

Nach dem 3:0-Sieg über die DFB-Elf muss die Niederlande am heutigen Dienstag nicht erneut in der UEFA Nations League ran. Stattdessen steht für die Elftal das Testspiel gegen Belgien auf dem Programm. Hier gibt es alle Informationen zum Freundschaftsspiel sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Belgien war am dritten Nations League ebenfalls erfolgreich. Gegen die Schweiz stand am vergangenen Freitag am Ende ein 2:1-Sieg zu Buche.

Belgien vs. Niederlande: Wo und wann findet die Partie statt?

Der Testkick zwischern den beiden Nachbarn ist für den heutigen Dienstag angesetzt. Ausgetragen wird die Partie im Roi-Baudouin-Stadion in Brüssel. Ab 20.45 Uhr rollt dort der Ball.

Belgien vs. Niederlande: Wo kann ich die Partie live sehen?

Die Begegnung ist nicht im frei empfangbaren TV zu sehen. Dennoch kann man die Partie live verfolgen. Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte an der Übertragung der Partie gesichert. Per Livestream können die Kunden das Spiel zwischen Belgien un der Elftal sehen.

Belgien vs. Niederlande: Die letzten fünf Aufeinandertreffen