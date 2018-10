Länderspiel zwischen Albanien und Jordanien heute live im TV und Livestream

Zu einem internationalen Testkick erwartet Albanien am Mittwoch die Auswahl von Jordanien. Hier gibt es alle Informationen zum Freundschaftsspiel sowie der Übertragung im Livestream.

Das Freundschaftsspiel ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Nationen. Für Albaniens Nationaltrainer Christian Panucci dient es als Vorbereitung für das anstehende UEFA-Nations-League-Spiel gegen Israel am kommenden Sonntag (ab 20:45 Uhr live auf DAZN).

Albanien - Jordanien: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Freundschaftspiel wird in Elbasan in Albanien ausgetragen. Anpfiff der Begegnung ist am heutigen Mittwoch um 20 Uhr in der Elbasan Arena.

Albanien - Jordanien heute live im TV und Livestream

Im Free-TV kann die Partie nicht verfolgt werden. Stattdessen überträgt der Online-Streaming-Dienst DAZN das Spiel ab 20 Uhr per Livestream.

Albanien: Die Spiele in der Nations League