Frankeich gegen Island heute live im TV oder Livestream sehen

Am Donnerstag, den 11. Oktober, findet das Freundschaftsspiel zwischen Frankreich und Island statt. In diesem Artikel erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Die Partie zwischen Frankreich und Island wird um 21 Uhr im Stade du Roudourou in Guingamp angepfiffen.

Frankreich gegen Island heute im Livestream sehen

Der Streaming-Dienst DAZN hat sich die Rechte für zahlreiche internationale Freundschaftsspiele gesichert. Neben Türkei gegen Bosnien-Herzegowina und Wales gegen Spanien überträgt DAZN heute auch Frankreich gegen Island. Die Übertragung beginnt kurz vor Spielbeginn.

DAZN wurde 2016 ins Leben gerufen und hat sich mittlerweile auf dem Markt behauptet. DAZN überträgt die UEFA Nations League, Spiele der Champions League so wie alle Partien der Europa League. Außerdem hat DAZN die Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Angebot. Aber nicht nur Fußball-Fans kommen auf ihre Kosten: DAZN zeigt Darts, Tennis, NFL, NBA, MLB und vieles mehr.

Das ganze Angebot gibt es für nur 9,99 Euro im Monat. Wer noch nicht Kunde bei DAZN ist, hat die Möglichkeit, hier 30 Tage lang kostenlos DAZN zu testen.

Frankreich gegen Island heute live im TV

In Deutschland wird der Test zwischen dem frisch gebackenen Weltmeister und Island nicht im Free-TV übertragen.

Frankreich vs. Island: Die Aufstellungen

Noch haben die beiden Trainer ihre Aufstellungen nicht bekannt gegeben. Normalerweise werden die Anfangsformationen rund eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht.

Frankreich und Island in der Nations League: Gruppe, Tabelle

Beide Nationalmannschaften befinden sich in der Liga A der Nations League. Frankreich trifft in der Gruppe 1 auf Deutschland und die Niederlande. Aus den ersten beiden Partien konnte die Equipe Tricolore vier Punkte mitnehmen. Frankreichs nächster Gegner wird am 16. Oktober die DFB-Auswahl sein.

Frankreichs Gruppe 1 der Liga A:

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1. Frankreich 2 2:1 4 2. Deutschland 1 0:0 1 3. Niederlande 1 1:2 0

Islands Gegner in der Gruppe 2 der Liga A heißen Schweiz und Belgien. Der Start in die Nations League ging für Island komplett daneben. Aus den ersten beiden Spielen gingen die Isländer nicht nur ohne Punkterfolg heraus, sie kassierten auch satte neun Gegentreffer. Am 15. Oktober steht für Island das Rückspiel gegen die Schweiz an.

Islands Gruppe 2 der Liga A

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1. Schweiz 1 6:0 3 2. Belgien 1 3:0 3 3. Island 2 0:9 0

Frankreich gegen Island: Statistik, Partien, direkter Duell

Die beiden Nationen standen sich insgesamt zwölf Mal gegenüber. Die Bilanz spricht ganz klar für Frankreich, der amtierende Weltmeister verlor in der Vergangenheit noch kein einziges Spiel gegen Island.