Deutschland in der UEFA Nations League: DFB-Team - Spielplan, nächste Gegner, Tabelle

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem Remis gegen Weltmeister Frankreich in die neugegründete UEFA Nations League gestartet. Hier erfahrt ihr alles über den Spielplan, die Termine der deutschen Elf und wie es in der Tabelle aussieht.

Die deutsche Nationalmannschaft startet in diesem Jahr zum ersten Mal in der neugegründeten UEFA Nations League. Zum Auftakt in Gruppe 1 der Liga A gab es ein 1:1-Unentschieden gegen Weltmeister Frankreich. Am Samstag trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw im zweiten Gruppenspiel auf die Niederlande.

Wie funktioniert die UEFA Nations League?

In der UEFA Nations League spielen 55 UEFA-Mitgliedsverbände mit. Gemäß dem UEFA-Koeffizienten werden die Mannschaften in vier Ligen (A, B, C, D) aufgeteilt. Innerhalb der Ligen gibt es vier Gruppen (z.B. A1, A2, A3, A4).

Die Gruppen in der Übersicht:

Liga A Liga B Liga C Liga D Gruppe 1: 3 Teams Gruppe 1: 3 Teams Gruppe 1: 3 Teams Gruppe 1: 4 Teams Gruppe 2: 3 Teams Gruppe 2: 3 Teams Gruppe 2: 4 Teams Gruppe 2: 4 Teams Gruppe 3: 3 Teams Gruppe 3: 3 Teams Gruppe 3: 4 Teams Gruppe 3: 4 Teams Gruppe 4: 3 Teams Gruppe 4: 3 Teams Gruppe 4: 4 Teams Gruppe 4: 4 Teams

Die Gruppenspiele werden über sechs Spieltage an Doppelspieltagen im September, Oktober und November 2018 ausgespielt. Je nach Gruppengröße hat ein Team vier oder sechs Gruppenspiele.

Die Sieger der A-Liga treffen sich im Halbfinale des Wettbewerbs im Jahr 2019 wieder und spielen in einem Viererturnier um einen Startplatz für die kommende Europameisterschaft. Für die Mannschaften der unteren Ligen (B, C, D) geht es um Auf- bzw. Abstieg in eine höhere bzw. eine niedrigere Liga.

UEFA Nations League: Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe /Liga Liga A Liga B Liga C Liga D Gruppe 1 Deutschland, Frankreich, Niederlande Tschechien, Ukraine, Slowakei Schottland, Albanien, Israel Georgien, Lettland, Kasachstan, Andorra Gruppe 2 Belgien, Schweiz, Island Türkei, Schweden, Russland Ungarn, Griechenland, Finnland, Estland Weißrussland, Luxemburg, Moldawien, San Marino Gruppe 3 Portugal, Italien, Polen Nordirland, Bosnien und Herzegowina, Österreich Norwegen, Bulgarien, Zypern, Slowenien Aserbaidschan, Färöer, Malta, Kosovo Gruppe 4 Spanien, England, Kroatien Dänemark, Irland, Wales Rumänien, Serbien, Montenegro, Litauen Mazedonien, Armenien, Liechtenstein, Gibraltar

Die Spieltermine der UEFA Nations League

1. Spieltag: 6.-8. September 2018

6.-8. September 2018 2. Spieltag: 9.-11. September 2018

9.-11. September 2018 3. Spieltag: 11.-13. Oktober 2018

11.-13. Oktober 2018 4. Spieltag: 14.-16. Oktober 2018

14.-16. Oktober 2018 5. Spieltag: 15.-17. November 2018

15.-17. November 2018 6. Spieltag: 18.-20. November 2018

18.-20. November 2018 Endrunden-Auslosung: Anfang Dezember 2018

Anfang Dezember 2018 Endrunde: 5.-9. Juni 2019

5.-9. Juni 2019 Playoff-Auslosung zur UEFA EURO 2020: 22. November 2019

22. November 2019 Playoffs zur UEFA EURO 2020: 26.-31. März 2020

Die Teams in den Gruppen mit nur drei Mannschaften spielen an vier der sechs Spieltage.

DFB-Team in der Gruppe A1: Deutschland, Frankreich und Niederlande

Deutschland traf am 1. Spieltag der Gruppe A1 auf Weltmeister Frankreich. In München trennten sich beide Mannschaften torlos mit 0:0. Die Franzosen spielten wenig später ihr zweites Gruppenspiel gegen die Niederlande und siegten in Paris mit 2:1. In der Tabelle sieht es damit wie folgt aus.

Die Tabelle der deutschen Gruppe:

Platz Team Spiele Torverhältnis Punkte 1. Frankreich 2 2:1 4 2. Deutschland 1 0:0 1 3. Niederlande 1 1:2 0

UEFA Nations League: Spielplan der Gruppe A1

Deutschland spielt sowohl gegen Frankreich als auch die Niederlande ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Die nächsten zwei Begegnungen tritt das DFB-Team in fremden Stadien an.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Sa., 13.10.2018 20.45 Uhr Niederlande Deutschland Di., 16.10.2018 20.45 Uhr Frankreich Deutschland Fr., 16.11.2018 20.45 Uhr Niederlande Frankreich Mo., 19.11.2018 20.45 Uhr Deutschland Niederlande

UEFA Nations League: Die kommenden Spiele im Überblick