Ballon d'Or, Weltfußballer 2018: Die Kandidaten - Modric, Ronaldo, Messi und Co.

France Football hat am 8. Oktober die Shortlist mit den 30 Kandidaten für den Ballon d'Or veröffentlicht. SPOX verschafft euch einen Überblick, wer die Siegesserie von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi durchbrechen könnte und Chancen auf die Wahl zum Weltfußballer 2018 hat.

Unter die 30 Kandidaten hat es weder ein Bundesliga-, noch ein deutscher Spieler geschafft. Eine Übersicht über die Nominierten findet ihr hier. Achtung: Der Ballon d'Or ist nicht gleichzusetzen mit der Wahl zum FIFA-Weltfußballer.

Top 30 Shortlist für den Ballon d'Or: Blamage für Deutschland und die Bundesliga © getty 1/32 France Football vergibt am 3. Dezember in Paris den Ballon d'Or - nicht zu verwechseln mit dem "FIFA Ballon d'Or", den man von 2010-2015 gemeinsam vergab. Jetzt gibt es wieder zwei Preisträger. 30 Spieler sind auf der jetzt veröffentlichten Shortlist. © getty 2/32 Die Deutschen wurden dabei von France Football wurden dabei abgestraft: Kein Einziger hat es unter die Top 30 geschafft, auch Toni Kroos nicht. Mehr noch: Die gesamte Bundesliga ist nicht vertreten. Die Kandidaten (in alphabetischer Reihenfolge) sind: © getty 3/32 Sergio Agüero (30/Manchester City) © getty 4/32 Alisson Becker (26/FC Liverpool) © getty 5/32 Gareth Bale (29/Real Madrid) © getty 6/32 Karim Benzema (30/Real Madrid) © getty 7/32 Edinson Cavani (31/Paris Saint-Germain) © getty 8/32 Thibaut Courtois (26/Real Madrid) © getty 9/32 Kevin de Bruyne (27/Manchester City) © getty 10/32 Roberto Firmino (27/FC Liverpool) © getty 11/32 Diego Godin (32/Atletico Madrid) © getty 12/32 Antoine Griezmann (27/Atletico Madrid) © getty 13/32 Eden Hazard (27/FC Chelsea) © getty 14/32 Isco (26/Real Madrid) © getty 15/32 Harry Kane (25/Tottenham Hotspur) © getty 16/32 N'Golo Kante (27/FC Chelsea) © getty 17/32 Hugo Lloris (31/Tottenham Hotspur) © getty 18/32 Mario Mandzukic (32/Juventus Turin) © getty 19/32 Sadio Mane (26/FC Liverpool) © getty 20/32 Marcelo (30/Real Madrid) © getty 21/32 Kylian Mbappe (19/Paris Saint-Germain) © getty 22/32 Lionel Messi (31/FC Barcelona) - fünffacher Gewinner des Ballon d'Or (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) © getty 23/32 Luka Modric (33/Real Madrid) © getty 24/32 Neymar (26/Paris Saint-Germain) © getty 25/32 Jan Oblak (25/Atletico Madrid) © getty 26/32 Paul Pogba (25/Manchester United) © getty 27/32 Ivan Rakitic (30/FC Barcelona) © getty 28/32 Sergio Ramos (32/Real Madrid) © getty 29/32 Cristiano Ronaldo (33/Juventus Turin) - fünffacher Gewinner des Ballon d'Or (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) © getty 30/32 Mohamed Salah (26/FC Liverpool) © getty 31/32 Luis Suarez (31/FC Barcelona) © getty 32/32 Raphael Varane (25/Real Madrid)

Cristiano Ronaldo: Wird CR7 zum dritten Mal in Folge Weltfußballer?

Vereine: Real Madrid, Juventus Turin

Real Madrid, Juventus Turin Alter: 33

33 Bisherige Auszeichnungen: 5x FIFA-Weltfußballer, 5x Ballon d'Or-Sieger, 5x Europas Fußballer des Jahres, 16x Torschützenkönig

5x FIFA-Weltfußballer, 5x Ballon d'Or-Sieger, 5x Europas Fußballer des Jahres, 16x Torschützenkönig Vereins-Erfolge 2017/18: FIFA-Klub-Weltmeister, Champions-League-Sieger, UEFA-Supercup-Sieger, Spanischer Superpokalsieger

FIFA-Klub-Weltmeister, Champions-League-Sieger, UEFA-Supercup-Sieger, Spanischer Superpokalsieger Erfolge mit der Nationalmannschaft 2017/18: keine

Mit fünf Ballon-d'Or-Siegen ist Ronaldo neben Messi Rekordsieger. Im vergangenen Jahr ließ der Portugiese Messi und Neymar auf den Plätzen zwei und drei hinter sich.

Ronaldo schuf sich im Sommer 2018 endgültig ein Denkmal in Madrid. Der Portugiese holte mit Real den dritten Champions-League-Titel in Folge und hatte mit seinen 15 Toren in der Königsklasse erheblichen Anteil daran. Unvergessen sein Fallrückzieher-Tor im Halbfinale gegen seinen späteren Klub Juventus Turin.

© getty

Ronaldo ist immer ein Favorit auf den Gewinn des Ballon d'Or.

Lionel Messi: Argentinier mit Außenseiterchancen?

Verein: FC Barcelona

FC Barcelona Alter: 31

31 Bisherige Auszeichnungen: 5x FIFA-Weltfußballer, 5x Ballon d'Or-Sieger, 3x Europas Fußballer des Jahres, 16x Torschützenkönig

5x FIFA-Weltfußballer, 5x Ballon d'Or-Sieger, 3x Europas Fußballer des Jahres, 16x Torschützenkönig Vereins-Erfolge 2017/18: Spanischer Meister, Spanischer Pokalsieger

Spanischer Meister, Spanischer Pokalsieger Erfolge mit der Nationalmannschaft 2017/18: keine

In der Liga klappte so gut wie alles bei Messi und Barca. La Pulga erzielte in 36 Ligaspielen 34 Treffer und bereitete zwölf vor.

In der Champions League schien Barcelona ebenfalls auf einem guten Weg. Auch hier hatte Messi mit sechs Toren in zehn Spielen abgeliefert. Im Viertelfinale war trotz eines 4:1-Hinspielsiegs dann aber gegen AS Rom Schluss.

Die Weltmeisterschaft in Russland verlief ebenfalls nicht nach Messis Geschmack. Argentinien erreichte mit Glück das Achtelfinale (1S, 1U, 1N). Messi spielte zwar jede Minute, seine Mitspieler verließen sich jedoch zu sehr auf die Künste ihres Kapitäns. In der Runde der letzten 16 war schließlich gegen den späteren Weltmeister Frankreich Schluss (3:4) - Messi bereitete zwei Treffer vor.

© getty

Luka Modric: Der FIFA-Weltfußballer

Verein: Real Madrid

Real Madrid Alter: 33

33 Bisherige Auszeichnungen: 1x FIFA-Weltfußballer, 1x Europas Fußballer des Jahres

1x FIFA-Weltfußballer, 1x Europas Fußballer des Jahres Vereins-Erfolge 2017/18: FIFA-Klub-Weltmeister, Champions-League-Sieger, UEFA-Supercup-Sieger, Spanischer Superpokalsieger

FIFA-Klub-Weltmeister, Champions-League-Sieger, UEFA-Supercup-Sieger, Spanischer Superpokalsieger Erfolge mit der Nationalmannschaft 2017/18: Vizeweltmeister

Es war das Jahr von Modric. Der Kroate holte zunächst seinen vierten Champions-League-Titel, wurde mit der Nationalmannschaft Vizeweltmeister und zum besten Spieler des WM-Turniers gewählt, gewann die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres und später auch die zum FIFA-Weltfußballer.

Modrics spielerische Finesse, seine Übersicht und seine geringe Fehlerquote machen seine Teams besser.

Gutes Omen: Seit 2005 hielt der FIFA-Weltfußballer auch immer den Ballon d'Or in den Händen. Modric ist wohl der Top-Favorit auf den Goldenen Ball.

© getty

Raphael Varane: Champions-League-Sieger und Weltmeister

Verein: Real Madrid

Real Madrid Alter: 25

25 Bisherige Auszeichnungen: keine

keine Vereins-Erfolge 2017/18: FIFA-Klub-Weltmeister, Champions-League-Sieger, UEFA-Supercup-Sieger, Spanischer Superpokalsieger

FIFA-Klub-Weltmeister, Champions-League-Sieger, UEFA-Supercup-Sieger, Spanischer Superpokalsieger Erfolge mit der Nationalmannschaft 2017/18: Weltmeister

Der Verteidiger spielte wie immer eine unauffällige, aber enorm souveräne Saison. Der Franzose gewann mit seinen 25 Jahren seinen vierten Champions-League-Titel mit Real Madrid und krönte sich obendrein im Sommer zum Weltmeister.

In der Liga bestach er trotz der Schwierigkeiten Reals durch sein sicheres Aufbauspiel und seine Zweikampfstärke. Er brachte über 90 Prozent seiner Pässe an den Mann, mehr als zwei Drittel seiner Tacklings führten zum Erfolg.

© getty

Sein ehemaliger Teamkollege Cristiano Ronaldo attestierte Varane, dass er das Zeug zum weltbesten Verteidiger habe. Aber: So viele Verteidiger haben den Ballon d'Or noch nicht gewonnen. Vor Fabio Cannavaro 2006 war Franz Beckenbauer 1976 der letzte Abwehrspieler, dem diese Ehre zuteil wurde.

Mohamed Salah: Der Premier-League-Spieler des Jahres

Verein: FC Liverpool

FC Liverpool Alter: 33

33 Bisherige Auszeichnungen: 1x Afrikas Fußballer des Jahres, 1x Torschützenkönig

1x Afrikas Fußballer des Jahres, 1x Torschützenkönig Vereins-Erfolge 2017/18: keine

keine Erfolge mit der Nationalmannschaft 2017/18: keine

Salah war der Shootingstar der vergangenen Premier-League-Saison. Der Ägypter startete in seiner ersten Saison beim FC Liverpool durch und erzielte 32 Tore in 36 Ligaspielen.

In der Champions League steuerte er weitere zehn Treffer zu Liverpools Finaleinzug bei, ehe seine Fabel-Saison jäh gestoppt wurde, als Sergio Ramos ihn zu Boden zog. Dabei verletzte sich Salah an der Schulter.

Er schaffte es gerade noch zur WM, war jedoch nicht bei 100 Prozent seiner Leistungsfähigkeit. Aufgrund seiner Leistungen für den FC Liverpool löste Salah jedoch einen regelrechten Fußball-Hype in Ägypten aus und stieg zum Nationalheld auf.

© getty

Kylian Mbappe: Shootingstar, Weltmeister, Ballon-d'Or-Sieger?

Verein: Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Alter: 19

19 Bisherige Auszeichnungen: keine

keine Vereins-Erfolge 2017/18: Französischer Meister, Französischer Pokalsieger, Französischer Ligapokalsieger

Französischer Meister, Französischer Pokalsieger, Französischer Ligapokalsieger Erfolge mit der Nationalmannschaft 2017/18: Weltmeister

Mbappe zählt zu den wohl am schwierigsten zu verteidigenden Angreifern der Welt. Aufgrund seines unwiderstehlichen Antritts und seiner Torgefährlichkeit ließ sich PSG den jungen Franzosen insgesamt 180 Millionen Euro kosten.

Seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer traf Mbappe 31 Mal für PSG - in 51 Spielen. 19 Vorlagen kommen noch dazu.

Bei der WM ging sein Stern dann endgültig auf. In den sieben Spielen der französischen Nationalmannschaft stand der 19-Jährige (!) sechs Mal in der Startelf. Er erzielte insgesamt vier Treffer, einen davon im Finale. Gegen Argentinien glänzte er im Achtelfinale mit einem Doppelpack und einer Torvorlage. Mbappe wurde folgerichtig zum besten Jungstar der WM gekürt.

© getty

Beim Ballon d'Or ist Mbappe übrigens auch für die neu eingeführte Trophee Kopa nominiert, die den besten Spieler unter 21 Jahren auszeichnet. Diese Trophäe scheint ihm nahezu sicher zu sein, doch auch auf den Ballon d'Or hat Mbappe gute Chancen.

Ballon d'Or: Die Gewinner heißen seit 2008 Ronaldo oder Messi