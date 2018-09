UEFA: Videobeweis in Champions League, Europa League und bei EM-Endrunde 2020

Der Videobeweis kommt ab der kommenden Spielzeit auch in der Champions League sowie bei der EM-Endrunde 2020 zum Einsatz. Das beschloss das Exekutivkomitee der UEFA auf seiner Sitzung am Donnerstag in Nyon, bei der am Nachmittag auch über die Vergabe der EM-Endrunde 2024 an Deutschland oder die Türkei entschieden wird.

In der Königsklasse solle das technische Hilfsmittel den Schiedsrichtern ab den Play-offs zur Gruppenphase zur Verfügung stehen, teilte die UEFA mit. Zudem werde die Technik beim europäischen Supercup 2019, in der Europa League ab der Saison 2020/21 sowie beim Finalturnier der neugeschaffenen Nations League für Nationalmannschaften 2021 eingesetzt.

"Wir sind zuversichtlich, dass die Einführung des Videobeweises im August 2019 uns genügend Zeit gibt, ein stabiles System zu etablieren und die Offiziellen so zu schulen, dass ein effizienter und erfolgreicher Einsatz in der Champions League, dem weltweiten Flaggschiff der Klub-Wettbewerbe, gewährleistet ist", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.

Bislang hatte sich die UEFA noch eher skeptisch gegenüber einem Einsatz der Videotechnik gezeigt. "Für mich ist der VAR (Video Assistant Referee, d. Red.) noch nicht ganz ausgereift", hatte der Slowene Ceferin noch im August gesagt, dabei jedoch auch angemerkt: "Aber wir wissen alle, dass es keinen Weg zurück gibt. Die Technik wird früher oder später kommen."

Ceferin hatte dabei stets angemerkt, dass es kompliziert sei, für alle Teilnehmer der Europapokal-Wettbewerbe gleiche Standards zu schaffen. Sowohl bei der WM 2018 in Russland, wo der Videobeweis gut funktionierte, als auch in der Bundesliga, wo die Kritik nach der holprigen Premiere in der Saison 2017/18 zuletzt ebenfalls deutlich nachließ, habe man zentrale Systeme in Moskau sowie Köln installiert. Das sei in der UEFA mit ihren 55 Nationalverbänden deutlich schwieriger.