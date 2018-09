Marcelo von Real Madrid zu Juventus Turin? Real-Star dementiert Transfergerüchte

Abwehrspieler Marcelo von Champions-League-Sieger Real Madrid hat Gerüchte um einen Wechsel zu Juventus Turin dementiert. Der Brasilianer verkündete, dass er seinen bis 2022 laufenden Vertrag in der spanischen Hauptstadt erfüllen werde.

Reals klubeigenem TV-Sender sagte Marcelo: "Ich bin sehr glücklich und will noch lange in Madrid spielen. Es ist mein Zuhause, ich stehe noch viele Jahre unter Vertrag. Real ist für mich der beste Klub der Welt, bei ihm will ich immer spielen."

Real Madrids Marcelo verspricht: "Ich bleibe bis zum Ende hier."

Seitdem Marcelos Spezi Cristiano Ronaldo im Sommer von Madrid zu Juventus gewechselt war, kursieren auch um den Linksverteidiger Spekulationen. Unter anderem soll im Winter ein Tausch mit Juves Alex Sandro geplant sein. Marcelo hält gar nichts von diesen Gerüchten: "Viele Leute verstecken sich hinter ihren Social-Media-Accounts, um Unsinn zu verbreiten. Ich habe viele Dinge gelesen, die eine Dummheit sind."

Für den 30-Jährigen ist daher klar: "Ich bleibe bis zum Ende hier."

Marcelos Karriere und Leistungsdaten bei Real Madrid

Der 58-malige Nationalspieler wechselte im Januar 2007 für 6,5 Millionen Euro Ablöse von Fluminense zum spanischen Rekordmeister. Mit Real gewann Marcelo seitdem unter anderem viermal die Champions League und vier spanische Meistertitel.