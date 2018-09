CR7 lästerte bei United über Messi: "Sieht nicht so gut aus wie ich"

Peter Crouch hat mit seiner neuen Biografie für viel Wirbel gesorgt. Der englische Stürmer enthüllte in seinem Buch auch eine Episode von Cristiano Ronaldo: Der habe sich einst im Spiegel bewundert und festgestellt, dass er viel schöner sei als Lionel Messi.

Diese Geschichte erzählt Crouch in seiner Biografie How to be a Footballer. Die Anekdote stammt dabei von Rio Ferdinand, Crouchs Mitspieler in der englischen Nationalelf, der einst mit Ronaldo bei Manchester United spielte.

Demnach soll Ronaldo damals bei United in der Kabine vor dem Spiegel gestanden und gesagt haben, dass er "einfach schön" sei. Die anwesenden Mitspieler sollen schallend gelacht und folgendes erwidert haben: "Dafür ist Messi ein besserer Spieler als du."

Dies beeindruckte den Portugiesen aber wenig. Er soll wie folgt reagiert haben: "Dafür sieht er nicht so gut aus wie ich."

Inzwischen begegnet Ronaldo Messi allerdings auch fußballerisch auf Augenhöhe. Wie Messi hat CR7 fünf Mal den Titel des Weltfußballers gewonnen.