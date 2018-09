UEFA Nations League: Ukraine gegen Slowakei heue live im TV, Livestream und Liveticker

Am zweiten Spieltag der UEFA Nations League trifft die Ukraine auf die Slowakei. Hier erhaltet ihr alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream sowie zum Liveticker.

Während die Ukraine das erste Spiel der UEFA Nations League gegen Tschechien gewinnen konnte, starten die Slowaken heute erst in den neugegründeten Wettbewerb.

Ukraine - Slowakei: Wann und wo findet die Partie statt?

Die Ukraine empfängt die Mannschaft aus der Slowakei am heutigen Sonntag in der Arena Lwiw. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Ukraine gegen die Slowakei heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen der Ukraine und der Slowakei gibt es live auf DAZN zu sehen. Neben dieser Partie hat sich der Streamingdienst viele weitere Live-Übertragungsrechte für die UEFA Nations League gesichert.

Neben der UEFA Nations League hat DAZN auch Klub-Fußball zu bieten. Zum Beispiel zeigt die Streamingplattform ab dieser Saison Spiele aus der Champions League, alle Partien exklusiv der Europa League, Primera Division, Ligue 1 und der Serie A.

Ukraine - Slowakei: Im Liveticker verfolgen

Falls ihr das Spiel nicht sehen könnt, bietet SPOX alternativ einen Liveticker zur Partie an.

UEFA Nations League: Die Gruppe von der Ukraine und der Slowakei

Die Gruppe 1 der Liga B wird vervollständigt mit Tschechien. In einem Hin- und Rückspiel spielen die drei Nationen einen Gruppenersten aus, der direkt in Liga A aufsteigt. Der Gruppenzweite bleibt direkt in der Liga, während der Letzte aus der Gruppe in Liga C absteigt.

Alle weiteren Informationen zum Modus der UEFA Nations League findet ihr hier.

Die weiteren Spieltermine der UEFA Nations League

2. Spieltag: 9-11 September 2018

9-11 September 2018 3. Spieltag: 11-13. Oktober 2018

11-13. Oktober 2018 4. Spieltag: 14.-16. Oktober 2018

14.-16. Oktober 2018 5. Spieltag: 15.-17. November 2018

15.-17. November 2018 6. Spieltag: 18.-20. November 2018

18.-20. November 2018 Endrunden-Auslosung: Anfang Dezember 2018

Anfang Dezember 2018 Endrunde: 5.-9. Juni 2019

5.-9. Juni 2019 Playoff-Auslosung zur UEFA EURO 2020: 22. November 2019

22. November 2019 Playoffs zur UEFA EURO 2020: 26.-31. März 2020

Die Teams in den Gruppen mit nur drei Mannschaften spielen an vier der sechs Spieltage.

UEFA Nations League: Die Gruppen im Überblick