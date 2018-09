UEFA Nations League: Türkei gegen Russland heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der UEFA Nations League bekommt die Türkei es heute mit WM-Viertelfinalisten Russland zu tun. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während Russland bei der WM in eigenen Land sensationell das Viertelfinale erreichte, schafften es die Türken erneut nicht sich für die Endrunde zu qualifizieren.

Wo und wann findet Türkei gegen Russland statt?

Das Duell steigt am heutigen Freitag, den 7. September, im Medical Park Stadyumu in Trabzon. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Türkei gegen Russland live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Den Auftakt zwischen der Türkei und Russland könnt ihr live auf DAZN sehen. Neben vielen weiteren Spielen der UEFA Nations League, hat der Streaming-Dienst auch einige andere Highlights im Programm.

Für 9,99 Euro im Monat seht ihr ausgewählte Partien der Serie A, Premier League, Primera Division, Ligue 1, Europa League, Champions League und vieles mehr. Die ersten vier Wochen könnt ihr DAZN sogar kostenfrei testen.

Zusätzlich könnt ihr die Begegnung natürlich auch im LIVERTICKER bei SPOX verfolgen.

UEFA Nations League: Die Gruppe von der Türkei und Russland

Russland und die Türkei befinden sich in Liga B und bekommen es dort in Gruppe 2 noch mit den Schweden zu tun. In einem Hin- und Rückspiel spielen die drei Nationen einen Gruppenersten aus, der direkt in Liga A aufsteigt, einen Gruppenzweiten, der in der Liga bleibt und einen Gruppenletzten, der in Liga C absteigt.

Alle weiteren Infos zum Modus der UEFA Nations League findet ihr hier.

Gruppe /Liga Liga A Liga B Liga C Liga D Gruppe 1 Deutschland, Frankreich, Niederlande Tschechien, Ukraine, Slowakei Schottland, Albanien, Israel Georgien, Lettland, Kasachstan, Andorra Gruppe 2 Belgien, Schweiz, Island Türkei, Schweden, Russland Ungarn, Griechenland, Finnland, Estland Weißrussland, Luxemburg, Moldawien, San Marino Gruppe 3 Portugal, Italien, Polen Nordirland, Bosnien und Herzegowina, Österreich Norwegen, Bulgarien, Zypern, Slowenien Aserbaidschan, Färöer, Malta, Kosovo Gruppe 4 Spanien, England, Kroatien Dänemark, Irland, Wales Rumänien, Serbien, Montenegro, Litauen Mazedonien, Armenien, Liechtenstein, Gibraltar

UEFA Nations League: Die Spiele vom Freitag im Überblick