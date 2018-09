UEFA Nations League: Slowenien gegen Bulgarien heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der UEFA Nations League trifft Slowenien am heutigen Donnerstag auf Bulgarien. Hier erfahrt ihr alles zur TV-Übertragung, dem Livestream und dem Liveticker zur Partie.

Weder für Bulgarien noch für Montenegro reichte es zur Qualifikation für die letzte Weltmeisterschaft. Während sich Bulgarien in einer Gruppe mit Frankreich und Schweden geschlagen geben musste, schaffte es Montenegro nicht an Polen und Dänemark vorbei.

Wo und wann findet Slowenien gegen Bulgarien statt?

Die Partie zwischen Slowenien und Bulgarien steigt am heutigen Donnerstag, den 6. September, um 20.45 Uhr. Austragungsort ist das Stadion Stozice in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana.

Slowenien gegen Bulgarien im TV, Livestream und Liveticker sehen

Die Partie zwischen Slowenien und Bulgarien könnt ihr live auf DAZN sehen. Der Streaming-Dienst hat sich die Übertragungsrechte dieser, sowie vieler weiterer Begegnungen der UEFA Nations League gesichert.

Bei DAZN könnt ihr während des Ligabetriebs ausgewählte Spiele der Premier League, Serie A, Primera Division und Ligue 1 sehen sowie viele Spiele der Champions League und die gesamte Europa-League-Saison live und exklusiv. Das gesamte DAZN-Angebot seht ihr für 9,99 Euro im Monat, wobei die ersten vier Wochen sogar kostenfrei sind.

Darüber hinaus könnte ihr die Parte auch im LIVETICKER bei SPOX verfolgen.

UEFA Nations League: Die Gruppe von Slowenien und Bulgarien

Bulgarien und Slowenien befinden sich in Liga C und bekommen es dort in Gruppe 3 zusätzlich mit Norwegen und Zypern zu tun.

In Hin- und Rückspielen fechten die vier Nationen einer Gruppe den Gruppensieger aus, der automatisch in Liga B aufsteigt. Der Letztplatzierte steigt wiederum in Liga D ab und die verbleibenden beiden Teams bleiben in der Liga. Hier gibt es alle Infos zum Modus der UEFA Nations League.

Nations League - Wie funktioniert sie und welche Nationen sind die stärksten? © getty 1/14 Wird der Weltmeister auch in der Nations League (NL) dominieren? In dem neugegründeten Wettbewerb treten 55 Nationen in 4 verschiedenen Ligen an, die wiederum in Gruppen unterteilt sind. In der NL werden noch 4 der insgesamt 24 EM-Startplätze ausgespielt. © getty 2/14 Die insgesamt 16 besten Teams der noch unqualifizierten NL-Teilnehmer (sortiert nach Ligazugehörigkeit) nehmen in 4 Gruppen mit je 4 Teams an einem Play-Off System teil. Die vier Gewinner dürfen zusätzlich zur EM 2020. Das Ranking der besten 12 Nationen: © getty 3/14 Platz 12: Die Isländer qualifizierten sich erstmals für eine Weltmeisterschaft. Den Isländern, mit Ausnahme von Gylfi Sigurdsson vom FC Everton fehlt es allerdings an individueller Top-Klasse, wie das Vorrunden-Aus in Russland zeigte. © getty 4/14 Platz 11: Polen konnte die hohen Erwartungen in Russland nicht erfüllen. Nach zwei Niederlagen gegen den Senegal (1:2) und Kolumbien (0:3) war bereits in der Vorrunde Schluss. Ist Stürmerstar Robert Lewandowski nicht in Topform, ist Polen zu schwach. © getty 5/14 Platz 10: Die Niederländer haben mit internationalen Topstars wie Kevin Strootman, Kapitän Virgil van Dijk, Memphis Depay (Bild) und mit verheißungsvollen Youngsters eine rosige Zukunft vor sich. © getty 6/14 Platz 9: Der Schweizer Kader ist gespickt mit vielen Bundesliga-Spielern. Dazu kommt die internationale Erfahrung wie durch die England-Legionäre Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka (r.) und dem Ex-Wolfsburger Ricardo Rodriguez. © getty 7/14 Platz 8: Der neue Italien-Coach Roberto Mancini will Italien nach der verpatzten WM-Quali wieder auf Vordermann bringen. Der 53-Jährige bringt viel Erfahrung, unter anderem durch seine Stationen bei Inter Mailand, Manchester City und Lazio Rom mit. © getty 8/14 Platz 7: Der Weltmeister von 2014 muss sich nach dem WM-Vorrunden-Aus rehabilitieren. Bekommt Löw den Umbruch mit Taktik und Spielern hin, ist Deutschland auf jeden Fall eine Topnation. Derzeit gibt es aber noch zu viele Baustellen und Unruhen. © getty 9/14 Platz 6: Dass Portugal nicht nur Ronaldo ist, weiß man spätestens seit dem EM-Triumph 2016. Im WM-Vorrundenspiel gegen Spanien (3:3) sah man die enorme offensive Qualität der Iberer. Dreifachtorschütze: Christiano Ronaldo – also vielleicht doch Ronugal? © getty 10/14 Platz 5: Spanien gewann zwischen 2007 und 2012 zwei EM- und einen WM-Titel. Dahin wollen sie wieder. Die Qualität ist nicht nur durch die Ballkünstler aus Madrid und Barcelona enorm. Hier im Bild (v.l.n.r.): Sergio Ramos, Diego Costa, Sergio Busquets © getty 11/14 Platz 4: Die Engländer warten seit Jahren auf den ganz großen Durchbruch. Das Ausscheiden gegen Kroatien im Halbfinale der WM war bitter, zählten sie doch zuvor mit Gareth Soutgates höchstansehnlichen Powerfußball und starken Standards zum Topfavorit. © getty 12/14 Platz 3: Die Kroaten feierten durch den WM-Finaleinzug den größten Erfolg der Nationalmannschafts-Geschichte. Spielmacher Luka Modric (r.) setzt spielentscheidende Impulse, muss aber in Zukunft auf Mario Mandzukic (l.) verzichten. © getty 13/14 Platz 2: Mit den Belgiern ist in Zukunft zu rechnen. Eden Hazard (l.), Dries Mertens (M.) und Romelu Lukaku (r.) bejubeln einen Treffer. Die Red Devils mussten sich in Russland nur Weltmeister Frankreich geschlagen geben. © getty 14/14 Platz 1: Der Weltmeister persönlich. Die mit Weltstars besetzte Mannschaft hat sich nun auch als Team gefunden. Die Frage für die Zukunft wird sein: Wie hungrig sind die Franzosen jetzt noch?