UEFA Nations League: Serbien gegen Rumänien heute live im TV, Livestream, Liveticker

Am heutigen Montag trifft Serbien in der UEFA Nations League auf Rumänien. Hier erfahrt ihr, wie und wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Serbien konnte sich zuletzt für die Gruppenphase der FIFA WM 2018 qualifizieren. Dort war allerdings in der Gruppenphase bereits Schluss. Nach Niederlagen gegen die Schweiz und Brasilien mussten die Serben nach der Vorrunde die Segel streichen.

Rumänien war in Russland hingegen nicht dabei. Die EM 2016 war das letzte große Turnier für die Rumänen. In Gruppe A mit Frankreich, Albanien und der Schweiz belegten sie allerdings den vierten Platz.

Wo und wann spielt Serbien gegen Rumänien?

Anstoß der Partie ist am heutigen Montag um 20.45 Uhr im Stadion Partizana in Belgrad. Das Stadion fasst 32.710 Zuschauer.

UEFA Nations League: Serbien gegen Rumänien heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt die Partie zwischen Serbien und Rumänien heute live. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte für viele Spiele der UEFA Nations League gesichert.

Auch bietet DAZN Fußballspiele aus der Champions League, Europa League, Primera Division, Ligue 1 und der Serie A an. Zudem sind weitere Sportarten wie Boxen, Darts und die Topligen aus dem US-Sport im Angebot. Die Streamingplattform kostet 9,99 Euro im Monat, dabei ist der erste Monat kostenlos.

Alternativ bietet SPOX einen Liveticker zur Partie an.

UEFA Nations League: Die Gruppe von Serbien und Rumänien

Die Nations League ist in vier Ligen unterteilt. Gemäß dem UEFA-Koeffizienten wurden die Teams auf die einzelnen Ligen verteilt. Sowohl Serbien als auch Rumänien spielen in Liga C. In ihrer Gruppe sind Litauen und Montenegro die weiteren Gegner.

Die vier Teams treffen in Hin- und Rückspiel aufeinander, also insgesamt sechs Partien um den Aufstieg in Liga B. Der erste aus der Gruppe steigt direkt in Liga B auf, während der letzte in Liga D absteigt. Alle Informationen zum Turniermodus findet ihr hier.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 10.09.2018 20.45 Uhr Serbien Rumänien 10.09.2018 20.45 Uhr Montenegro Litauen 11.10.2018 20.45 Uhr Litauen Rumänien 11.10.2018 20.45 Uhr Montenegro Serbien

Alle Gruppen der UEFA Nations League

Gruppe /Liga Liga A Liga B Liga C Liga D Gruppe 1 Deutschland, Frankreich, Niederlande Tschechien, Ukraine, Slowakei Schottland, Albanien, Israel Georgien, Lettland, Kasachstan, Andorra Gruppe 2 Belgien, Schweiz, Island Türkei, Schweden, Russland Ungarn, Griechenland, Finnland, Estland Weißrussland, Luxemburg, Moldawien, San Marino Gruppe 3 Portugal, Italien, Polen Nordirland, Bosnien und Herzegowina, Österreich Norwegen, Bulgarien, Zypern, Slowenien Aserbaidschan, Faröer, Malta, Kosovo Gruppe 4 Spanien, England, Kroatien Dänemark, Irland, Wales Rumänien, Serbien, Montenegro, Litauen Mazedonien, Armenien, Liechtenstein, Gibraltar

Die Spiele vom Montag im Überblick