UEFA Nations League: Rumänien gegen Montenegro heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen der UEFA Nations League empfängt Rumänien am heutigen Freitag Montenegro. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams in der WM-Qualifikation konnte Montenegro zu Hause mit 1:0 für sich entscheiden. Für das Erreichen der WM-Endrunde in Russland reichte es aber im Endeffekt für keine der Nationen.

Wo und wann findet Rumänien gegen Montenegro statt?

Zum Auftakt der Nations League empfängt Rumänien Montenegro in Ploiesti. Anpfiff der Partie ist am heutigen Freitag, den 7. September, um 20.45 Uhr.

Rumänien gegen Montenegro heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Begegnung zwischen den beiden Osteuropäern könnt ihr live auf DAZN sehen. Der Streaming-Dienst hat sich neben dieser Partie noch viele weitere Begegnungen der UEFA Nations League gesichert.

Zusätzlich bietet euch SPOX natürlich auch einen LIVETICKER zur Partie an.

UEFA Nations League: Die Gruppe von Rumänien und Montenegro

Von den vier Ligen der UEFA Nations League befinden sich Rumänien und Montenegro in Liga C. In Gruppe 4 bekommen es die beiden zusätzlich mit Litauen und Serbien zu tun.

Die vier Mannschaften kämpfen in Hin- und Rückspielen um den Gruppensieg, der gleichbedeutend mit dem Aufstieg in Liga B ist. Während Platz 2 und 3 einen Verbleib in der Gruppe garantieren, steigt der Letzte in Liga D ab. Hier gibt es alle Infos zum Modus der UEFA Nations League.

Gruppe /Liga Liga A Liga B Liga C Liga D Gruppe 1 Deutschland, Frankreich, Niederlande Tschechien, Ukraine, Slowakei Schottland, Albanien, Israel Georgien, Lettland, Kasachstan, Andorra Gruppe 2 Belgien, Schweiz, Island Türkei, Schweden, Russland Ungarn, Griechenland, Finnland, Estland Weißrussland, Luxemburg, Moldawien, San Marino Gruppe 3 Portugal, Italien, Polen Nordirland, Bosnien und Herzegowina, Österreich Norwegen, Bulgarien, Zypern, Slowenien Aserbaidschan, Faröer, Malta, Kosovo Gruppe 4 Spanien, England, Kroatien Dänemark, Irland, Wales Rumänien, Serbien, Montenegro, Litauen Mazedonien, Armenien, Liechtenstein, Gibraltar

UEFA Nations League: Die Spiele vom Freitag im Überblick