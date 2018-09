UEFA Nations League: Italien gegen Polen heute live im TV, Livestream, Liveticker

Italien trifft am heutigen Freitag in der Nations League auf Polen. SPOX zeigt, wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beide Mannschaften haben nach der WM bei den Fans etwas gutzumachen: Während Italien sich bereits in der Qualifikation blamierte und nicht einmal in Russland dabei war, wurde Polen den hohen Erwartungen nicht gerecht und schied in der Gruppenphase aus.

Wo und wann spielt Italien gegen Polen?

Die Partie zwischen Italien und Polen in der Gruppe 3 der Liga A findet am heutigen Freitag um 20.45 Uhr statt. Austragungsort ist das Renato Dall'Ara in Bologna..

Italien gegen Polen heute live im TV und im Livestream sehen

Das Spiel zwischen Italien und Polen läuft live auf DAZN. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte vieler Spiele der UEFA Nations League gesichert.

SPOX bietet für alle, die das Spiel zwischen Italien und Polen nicht live sehen können, alternativ einen Liveticker an.

UEFA Nations League: Die Gruppe von Italien und Polen

Italien und Polen befinden sich in der Liga A der UEFA Nations League und damit in der höchsten der vier Spielklassen. Zusätzlich zu den beiden Nationen wurde Portugal in die Gruppe 3 gelost.

In einem Hin- und Rückspiel zwischen den Teams wird der Gruppensieger ermittelt, der mit den anderen drei Erstplatzierten der Liga A um den Turniersieg spielt. Wer Platz zwei erreicht, bleibt auch das nächste Mal in der höchsten Spielklasse, während der Letzte in Liga B absteigt. Alle Infos zum Modus der Nations League im Detail findet ihr hier.

Gruppe /Liga Liga A Liga B Liga C Liga D Gruppe 1 Deutschland, Frankreich, Niederlande Tschechien, Ukraine, Slowakei Schottland, Albanien, Israel Georgien, Lettland, Kasachstan, Andorra Gruppe 2 Belgien, Schweiz, Island Türkei, Schweden, Russland Ungarn, Griechenland, Finnland, Estland Weißrussland, Luxemburg, Moldawien, San Marino Gruppe 3 Portugal, Italien, Polen Nordirland, Bosnien und Herzegowina, Österreich Norwegen, Bulgarien, Zypern, Slowenien Aserbaidschan, Faröer, Malta, Kosovo Gruppe 4 Spanien, England, Kroatien Dänemark, Irland, Wales Rumänien, Serbien, Montenegro, Litauen Mazedonien, Armenien, Liechtenstein, Gibraltar

