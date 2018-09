UEFA Nations League: Frankreich gegen die Niederlande heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem 0:0 gegen Deutschland trifft Frankreich am zweiten Spieltag der UEFA Nations League auf die Niederlande. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream sowie zum Liveticker.

Für die Niederlande ist es der Auftakt in Gruppe 1 der Liga A. Deutschland hat dagegen spielfrei und testet gegen Peru (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Wo und wann findet die Partie Frankreich vs. Niederlande statt?

Frankreich empfängt am heutigen Sonntag die Niederlande im Stade de France in Paris. Schiedsrichter Alberto Undiano Mallenco wird die Partie um 20.45 Uhr anpfeifen.

Frankreich vs. Niederlande: TV-Übertragung, Livestream

Das zweite Match der Equipe Tricolore in der UEFA Nations League wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Das Online-Streaming-Portal DAZN hat sich die Rechte für die Partie des Weltmeisters gegen die Niederlande gesichert. Außerdem hat der Anbieter noch viele weitere Spiele der Nations League im Programm.

Mit folgender Besetzung wird DAZN das Spiel begleiten:

Moderator: Guido Hüsgen

Kommentator: Lukas Schönmüller

Experte: Alexis Menuge

Frankreich vs. Niederlande: Die Partie im Liveticker

Natürlich bietet SPOX auch einen Liveticker für alle, die die Begegnung nicht verfolgen können, an. Hier verpasst ihr trotzdem nichts.

UEFA Nations League: Die Gruppe von Frankreich und der Niederlande

Frankreich und die Niederlande sind in der deutschen Gruppe der Liga A zugelost worden. In einem Hin- und Rückspiel zwischen den Teams wird der Gruppensieger ermittelt, der mit den anderen drei Erstplatzierten der Liga A um den Turniersieg spielt. Der Gruppenletzte dagegen steigt in die Liga B ab.

UEFA Nations League: Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe /Liga Liga A Liga B Liga C Liga D Gruppe 1 Deutschland, Frankreich, Niederlande Tschechien, Ukraine, Slowakei Schottland, Albanien, Israel Georgien, Lettland, Kasachstan, Andorra Gruppe 2 Belgien, Schweiz, Island Türkei, Schweden, Russland Ungarn, Griechenland, Finnland, Estland Weißrussland, Luxemburg, Moldawien, San Marino Gruppe 3 Portugal, Italien, Polen Nordirland, Bosnien und Herzegowina, Österreich Norwegen, Bulgarien, Zypern, Slowenien Aserbaidschan, Färöer, Malta, Kosovo Gruppe 4 Spanien, England, Kroatien Dänemark, Irland, Wales Rumänien, Serbien, Montenegro, Litauen Mazedonien, Armenien, Liechtenstein, Gibraltar

