UEFA Nations League: Die Donnerstagsspiele heute live im TV, Livestream, Liveticker

Die UEFA Nations League feiert am heutigen Donnerstag ihr Debüt, unter anderem mit dem Aufeinandertreffen der letzten beiden Weltmeister. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über die TV-Übertragung, Livestreams und Liveticker zu den Spielen wissen müsst.

Neben der Partie zwischen Deutschland und Frankreich stehen heute acht weitere Spiele in der UEFA Nations League an.

UEFA Nations League: Die Donnerstagsspiele im Überblick

Außer der Partie um 16 Uhr zwischen Kasachstan und Georgien und der Begegnung zwischen Armenien und Liechtenstein um 18 Uhr finden alle Spiele heute parallel um 20.45 Uhr statt.

Liga A: Deutschland - Frankreich

Deutschland - Frankreich Liga B: Tschechien - Ukraine; Wales - Irland

Tschechien - Ukraine; Wales - Irland Liga C: Slowenien - Bulgarien; Norwegen - Zypern

Slowenien - Bulgarien; Norwegen - Zypern Liga D: Kasachstan - Georgien; Lettland - Andorra; Armenien - Liechtenstein; Gibraltar - Mazedonien

© getty

Die UEFA Nations League heute live im TV und im Livestream

Im Free-TV gibt es am heutigen Donnerstag ein Spiel in Deutschland zu sehen: Wie alle Partien mit Beteiligung der DFB-Elf in der UEFA Nations League wird auch die Begegnung gegen Frankreich von einem öffentlich-rechtlichen Sender gezeigt.

Die Rechte für die heutige Partie liegen beim ZDF, das neben der der klassischen Übertragung im TV auf seiner Webseite auch eine Livestream anbietet.

Ob und wo die restlichen Spiele vom heutigen Donnerstag übertragen werden, ist bisher noch nicht bekannt.

UEFA Nations League: Die Donnerstagsspiele heute im Liveticker

Zwar werden nicht alle Spiele vom heutigen Donnerstag im TV gezeigt, bei SPOX bleibt ihr dennoch live auf dem Laufenden über alle Partien der UEFA Nations League. Neben einer Liveticker-Konferenz mit allen Begegnungen könnt ihr auch die Einzelspiele im Liveticker verfolgen:

Spielbeginn Heim Auswärts Austragungsort Liveticker 20.45 Deutschland Frankreich München Liveticker 20.45 Tschechien Ukraine Uherske Hradiste Liveticker 20.45 Wales Irland Cardiff Liveticker 20.45 Slowenien Bulgarien Ljubljana Liveticker 20.45 Norwegen Zypern Oslo Liveticker 16.00 Kasachstan Georgien Astana Liveticker 18.00 Armenien Liechtenstein Yerevan Liveticker 20.45 Lettland Andorra Riga Liveticker 20.45 Gibraltar Mazedonien Gibraltar Liveticker

UEFA Nations League heute live: Worum spielen die Teams?

Deutschland gegen Frankreich ist als Topspiel die einzige Begegnung aus der spielhöchsten Liga A. Die beiden Nationen kämpfen in Hin- und Rückspiel der Gruppe 1 zusammen mit den Niederlanden um den Gruppensieg, der an der Teilnahme zum Halbfinale des Wettbewerbs gegen einen der anderen drei Sieger der Liga A berechtigt. Der Gruppenletzte steigt hingegen in Liga B ab.

Für die Teilnehmer in den Ligen B, C und D geht es auch um den Aufstieg. Die Gruppensieger treten bei der nächsten Auflage des Wettbewerbs in der nächsthöheren Spielklasse an. Die letztplatzierten Nationen der Ligen B und C hingegen steigen ab. Einen detaillierten Überblick zum Modus der UEFA Nations League und dessen Zusammenhang mit der Qualifikation zur Europameisterschaft gibt es hier.

UEFA Nations League: Ligen und Gruppen im Überblick