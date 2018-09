UEFA Nations League, 2. Spieltag: Alle Ergebnisse der Montagsspiele im Überblick

Portugal ist der Auftakt in die UEFA Nations League gelungen. Der amtierende Europameister bezwang am 2. Spieltag Italien mit 1:0 (0:0). Die Türkei drehte einen 0:2-Rückstand gegen Schweden in der Schlussphase, Fulhams Shootingstar Aleksandar Mitrovic setzte seinen Torlauf auch in der serbischen Nationalmannschaft fort. Hier findet ihr alle Ergebnisse der Montagsspiele der Nations League.

UEFA Nations League: Partien des 2. Spieltags in der Division A

Gruppe 3: Portugal - Italien 1:0 (0:0) | Die Highlights im Video

Tor: 1:0 Andre Silva (48.)

Portugal übernahm nach rund einer halben Stunde die Kontrolle über das Spiel und kam erstmals gefährlich vor das Tor der Italiener. Zunächst kratzte Romagnoli einen Nachschuss von City-Star Silva für den bereits geschlagenen Donnarumma von der Linie (27.).

Fünf Minuten später fälschte Cristante eine Hereingabe von Rui an den eigenen Querbalken ab. Italien war zur Halbzeit gut bedient mit dem 0:0.

Andre Silva markierte kurz nach dem Wiederanpfiff schließlich den verdienten Siegtreffer für die Iberer. Bayerns Sanches scheiterte in der 86. Minute knapp an Donnarumma, der überragend parierte.

Juves Superstar Ronaldo stand gar nicht erst im Aufgebot der Portugiesen. Der Weltfußballer will sich auf seine Aufgabe in Turin konzentrieren.

UEFA Nations League: Partien des 2. Spieltags in der Division B

Gruppe 2: Schweden - Türkei 2:3 (1:0) | Die Highlights im Video

Tore: 1:0 Thelin (35.), 2:0 Claesson (49.), 2:1 Calhanoglu (51.), 2:2 Akbaba (88.), 2:3 Akbaba (90.+2)

Schweden überließ den Gästen den Ball und legte den Fokus auf ein schnelles Umschaltspiel. Die Türken hatten Probleme, hinter die beiden Abwehrketten der Schweden zu kommen, vielen Angriffen fehlte das nötige Tempo und kamen bereits kurz nach der Mittellinie ins Stocken.

Lange sah es nach einem Sieg für die Schweden aus. Leverkusens Thelin brachte die Hausherren mit dem Führungstreffer und der Vorarbeit zum 2:0 auf die Siegerstraße. Der Angreifer betrieb hohen Aufwand, führte die meisten Zweikämpfe (23) und war an fünf Torschüssen direkt beteiligt.

In einer wilden Schlussphase drehte Joker Akbaba von Galatasaray das Spiel mit einem Doppelpack im Alleingang.

UEFA Nations League: Partien des 2. Spieltags in der Division C

Gruppe 1: Schottland - Albanien 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Djimsiti (47./ET), 2:0 Naismith (68.)

Gruppe 4: Montenegro - Lithauen 2:0 (2:0)

Tore: 1:0 Savic (34./FE), 2:0 Jankovic (36.)

Gruppe 4: Serbien - Rumänien 2:2 (1:0) | Die Highlights im Video

Tore: 1:0 Mitrovic (26.), 1:1 Stanciu (48./FE), 2:1 Mitrovic (63.), 2:2 Tucudean (68.)

UEFA Nations League: Partien des 2. Spieltags in der Division D

Gruppe 1: Andorra - Kasachstan 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Logvinenko (68.), 1:1 Alaez (84.)

Gelb-Rot: Muzhikov (76./Kasachstan)

Gruppe 3: Kosovo - Färöer Inseln 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Zeneli (50.), 2:0 Nuhiu (55.)

Für den Kosovo war es der erste Pflichtspielsieg der Geschichte. Die Nationalmannschaft ist seit 2016 im internationalen Fußball anerkannt und blieb in ihren ersten zehn Pflichtspielen sieglos (1 Unentschieden, 9 Niederlagen).

Gruppe 3: Malta - Aserbaidschan 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Agius (10.), 1:1 Khalilzade (26.)