UEFA Nations League, 2. Spieltag: Alle Ergebnisse der Dienstagsspiele im Überblick

Die spanische Nationalmannschaft hat auch am 2. Spieltag der UEFA Nations League ein Ausrufezeichen gesetzt und den Vize-Weltmeister aus Kroatien mit 6:0 (3:0) abgeschossen. Im anderen Spiel aus der Division A schlug der WM-Dritte Belgien Island ohne Probleme mit 3:0 (2:0). Alle Ergebnisse der Dienstagsspiele im Überblick.

UEFA Nations League: Partien des 2. Spieltags in der Division A

Gruppe 2: Island - Belgien 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 Hazard (29./FE), 0:2 Lukaku (31.), 0:3 Lukaku (81.)

Das EM-Überraschungsteam von 2016 kassierte in seinem zweiten Nations-League-Spiel der Gruppe A2 nach dem 0:6-Debakel vom vergangenen Wochenende in der Schweiz gegen den WM-Dritten Belgien mit 0:3 (0:2) seine zweite Pleite und hat seinen Schrecken vorerst verloren. Belgien dagegen feierte einen optimalen Einstand in den neuen Wettbewerb.

In Reykjavik stellte ein Doppelschlag der England-Legionäre Eden Hazard (29.) und Romelu Lukaku (31.) schon vor der Pause die Weichen für die "Roten Teufel" auf Sieg. Neun Minuten vor dem Abpfiff machte erneut ManUnited-Star Lukaku die Hoffnungen der Platzherren auf wenigstens noch einen Punktgewinn endgültig zunichte.

Gruppe 4: Spanien - Kroatien 6:0 (3:0)

Tore: 1:0 Saul (24.), 2:0 Asensio (33.), 3:0 Kalinic (35./ET), 4:0 Rodrigo (49.), 5:0 Ramos (57.), 6:0 Isco (70.)

Drei Tage nach dem 2:1-Auftakterfolg beim WM-Vierten England fügte die Furia Roja in ihrem zweiten Spiel der Gruppe A4 Vizeweltmeister Kroatien mit 6:0 (3:0) die höchste Niederlage seiner Länderspiel-Geschichte zu und ist damit der Qualifikation für das Endturnier mit den vier Gruppensiegern der A-Division schon sehr nahe.

Spaniens Fans hatten in Elche viel Freude an ihrer nach dem WM-Achtelfinalaus umformierten Mannschaft. Mitte der ersten Spielhälfte sorgten Saul Niguez (24.), Marco Asensio (33.) und ein Eigentor der Gäste durch Lovre Kalinic (35.) bereits für klare Verhältnisse. Nach der Pause holten Rodrigo (50.), Sergio Ramos (57.) und Isco (70.) das Balkan-Team um "Europas Fußballer des Jahres" Luka Modric nach dem WM-Rausch endgültig in die Realität zurück.

UEFA Nations League: Partien des 2. Spieltags in der Division B

Gruppe 3: Bosnien & Herzegowina - Österreich 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Dzeko (78.)

UEFA Nations League: Partien des 2. Spieltags in der Division C

Gruppe 2: Finnland - Estland 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Pukki (12.)

Gruppe 2: Ungarn - Griechenland 2:1 (2:1)

Tore: 1:0 Sallai (15.), 1:1 Manolas (18.), 2:1 Kleinheisler (42.)

UEFA Nations League: Partien des 2. Spieltags in der Division D

Gruppe 2: San Marino - Luxemburg 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 Chanot (9.), 0:2 Joachim (45.), 0:3 Sinani (52.)